Не ломайте голову над горячим: подайте гостям нежнейшую горбушу «под шубой»

Гости уйдут голодными с новогоднего ужина без достойного горячего блюда, ведь одними салатами сыт не будешь. Если никаких идей в голову до сих пор не пришло, можно взять на заметку рецепт нежнейшей горбуши «под шубой» из духовки.
Для приготовления нужны:
- филе горбуши — 800 г,
- лук — 1–2 шт.,
- морковь — 1 шт.,
- томатная паста — 1 ст. л.,
- чеснок — 2-3 зубчика,
- сыр — 150 г,
- сметана — 2 ст. л.,
- зелень, соль и перец по вкусу.
Натрите морковь, а лук мелко нарежьте. Обжарьте их на сковороде, добавив в конце томатную пасту и раздавленный чеснок. Залейте немного воды и тушите овощи не больше семи минут.
Сыр измельчите с помощью крупной насадки терки, после чего смешайте его со сметаной и зеленью. Противень смажьте растительным маслом и выложите на него целое филе горбуши. Натрите рыбу солью и перцем. Сверху выложите «шубу» из овощной зажарки, затем идет сырный слой.
Отправьте рыбу в духовку на 180 градусов. За полчаса она полностью приготовиться. Горбуша точно не получится сухой и сразит всех наповал, передает Telegram-канал «Кулинарная фантазия».
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