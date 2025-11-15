Городовой / Город / Не машины, а профили: в Петербурге заблокировали около 58 тысяч учётных записей таксистов‑иностранцев
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Шопинг по Невскому: 5 мест, где до сих пор можно найти «ушедшие» бренды и купить финские товары Общество
Кровать-повитуха: в России придумали ложе, которое без прикосновений следит за состоянием роженицы Город
Он строил не просто завод, а дворец: секрет немецкого гения, оставившего в Петербурге сказочное наследие Город
Когда фамилия становится испытанием: Никита Ефремов о «семейном проклятии» своей знаменитой династии Город
Арена исчезла, осталась рана: после полного разбора самостроя «Спорт Палас» начали лечить землю Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Происшествие
Категории
Общество Спорт

Не машины, а профили: в Петербурге заблокировали около 58 тысяч учётных записей таксистов‑иностранцев

Опубликовано: 15 ноября 2025 19:51
Не машины, а профили: в Петербурге заблокировали около 58 тысяч учётных записей таксистов‑иностранцев
Не машины, а профили: в Петербурге заблокировали около 58 тысяч учётных записей таксистов‑иностранцев
Городовой ру

В Санкт-Петербурге у 58 тысяч иностранных водителей такси были заблокированы аккаунты для работы.

В северной столице с 8 ноября иностранным гражданам было запрещено работать в сфере перевозки пассажиров легковыми автомобилями. В результате агрегаторы заблокировали около 58 тысяч профилей. Этот шаг связан с исполнением новых требований законодательства.

С 10 ноября сотрудники дорожной полиции проводят специальные операции среди таксистов. По словам Павла Филюшкина, заместителя начальника подразделения управления автоинспекции по Петербургу и Ленинградской области, такие рейды выявляют за ночь от 15 до 20 случаев нарушений. Мигрантам зафиксированы различные меры воздействия, включая возможную депортацию.

Стоит отметить, что новые ограничения распространяются и на обладателей трудовых патентов, которые составляли примерно 12% водителей в данной сфере. Перекрытие легальных каналов вызвало увеличение активности на нелегальном рынке перевозок. В настоящее время, если пользоваться услугами такси, можно столкнуться как с ростом стоимости поездок, так и с отсутствием контроля за работой отдельных водителей.

В городе были приняты следующие меры по исполнению закона:

  • Более 58 000 профилей были заблокированы в службах заказа перевозок.
  • Рейды проходят с 10 ноября каждую ночь, фиксируется от 15 до 20 нарушителей за смену.
  • К прибывшим работникам в такси применяются меры административного и иного характера.

Официальные лица отмечают:

«К мигрантам применяют различные санкции, вплоть до выдворения из России»

Усиленные проверки и новый порядок работы заметно изменили рынок перевозок в городе.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью