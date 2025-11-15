Не машины, а профили: в Петербурге заблокировали около 58 тысяч учётных записей таксистов‑иностранцев

В северной столице с 8 ноября иностранным гражданам было запрещено работать в сфере перевозки пассажиров легковыми автомобилями. В результате агрегаторы заблокировали около 58 тысяч профилей. Этот шаг связан с исполнением новых требований законодательства.
С 10 ноября сотрудники дорожной полиции проводят специальные операции среди таксистов. По словам Павла Филюшкина, заместителя начальника подразделения управления автоинспекции по Петербургу и Ленинградской области, такие рейды выявляют за ночь от 15 до 20 случаев нарушений. Мигрантам зафиксированы различные меры воздействия, включая возможную депортацию.
Стоит отметить, что новые ограничения распространяются и на обладателей трудовых патентов, которые составляли примерно 12% водителей в данной сфере. Перекрытие легальных каналов вызвало увеличение активности на нелегальном рынке перевозок. В настоящее время, если пользоваться услугами такси, можно столкнуться как с ростом стоимости поездок, так и с отсутствием контроля за работой отдельных водителей.
В городе были приняты следующие меры по исполнению закона:
- Более 58 000 профилей были заблокированы в службах заказа перевозок.
- Рейды проходят с 10 ноября каждую ночь, фиксируется от 15 до 20 нарушителей за смену.
- К прибывшим работникам в такси применяются меры административного и иного характера.
Официальные лица отмечают:
«К мигрантам применяют различные санкции, вплоть до выдворения из России»
Усиленные проверки и новый порядок работы заметно изменили рынок перевозок в городе.