Почему Петербург столетиями обходился без мостов: секреты Петра I и Невы

До середины XIX века Петербург обходился без постоянных мостов через Неву. Летом через реку перекидывались наплавные мосты, которые разбирали с началом ледостава.

Этот период зимы менял жизнь горожан, открывая новые возможности для передвижения и торговли. Как отметил экскурсовод Дмитрий Геращенко, царь мечтал — «Петербург должен был стать крупнейшим морским портом Европы».

Амстердамские мотивы и запрет мостов

Петр I не просто не строил мосты через Неву — он считал, что жители города должны передвигаться на лодках, как в Северном Амстердаме.

По его мнению, мосты блокировали судоходство и нарушали морской дух столицы. Кроме того, особо опасались штормовых ветров с Финского залива, которые могли повредить мосты, и ежегодных наводнений.

В редких случаях мосты строились для важной транспортировки грузов, как в 1703 году деревянный Иоанновский мост для переброски материалов к Петропавловской крепости.

Как обходились без мостов

Сообщение между островами в Петербурге поддерживалось с помощью лодочных перевозов и наплавных мостов — например, первый такой мост появился в 1727 году от Васильевского острова до Сенатской площади.

Наплавной мост состоял из плоских лодок—плашкоутов. Его освещали керосиновыми фонарями, а за переход брали небольшую плату, которая позже была отменена.

Влияние переправ на городскую структуру

Петр I планировал размещение центра города на Петербургском острове (ныне Петроградском) и считал важным развивать транспорт на воде.

Однако с течением времени центр переместился ближе к Адмиралтейству — туда, где устанавливали первые каменные здания и шли дороги из Москвы.

Этот сдвиг определил облик современного Петербурга, в котором мосты стали неотъемлемой частью городской инфраструктуры.

Наследие реформ Петра и мосты будущего

Как пишет портал "Вдох. Выдох", только в 1850 году появился первый постоянный мост — Благовещенский.

Петр I остался сторонником своего водного города, но история распорядилась иначе — мосты в Петербурге вошли в повседневную жизнь, связав берега Невы навсегда.