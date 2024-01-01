Не мусорное ведро и не вентиляция: вот из-за чего дома неприятно пахнет

Если не устранить источник, то уборка не поможет

В любой квартире может появиться неприятный запах. Обычно в таком случае хозяйки «грешат» на вентиляцию или мусорное ведро. Однако нередко корень проблемы кроется совсем в другом.

Стиральная машина

Дурной аромат может исходить от бытовой техники, в частности от стиральной машины. Там скапливается влага, которая является идеальной средой для развития бактерий. Поэтому после использования нужно обязательно не только протирать, но и проветривать барабан и отсек для порошка.

Пылесос

Неприятный запах нередко источает пылесос. Важно периодически менять мешок для пыли, фильтры и следить за тем, чтобы не забивался шланг.

Комнатные растения

Дурное амбре может исходить и от комнатных цветов. Например, если их корни начали гнить в результате чрезмерного полива или растения атаковали вредители.

Нужно оценить состояние цветка. При необходимости обработать его или удалить поврежденные области и сменить грунт, пишет портал The Voice.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru