Не на колёсах, а ногами: Петербург запускает первый новогодний маршрут — подробности и адреса

В Санкт-Петербурге подготовили специальные маршруты для прогулок, которые помогут гостям и жителям познакомиться с городом в зимний период. Во время этих прогулок участники пройдут по знаковым местам и смогут посетить празднично оформленные площадки. Организаторы сделали акцент на возможности увидеть главные красоты города в новогодней атмосфере.
Борис Пиотровский, занимающий пост вице-губернатора, рассказал в своём канале в социальной сети о подробностях одного из пешеходных маршрутов. Протяжённость каждого из предложенных вариантов составляет от трёх до пяти километров. Один из маршрутов начинается у главной городской елки на Дворцовой набережной, продолжается через Александровский сад, затем уходит на Конногвардейский бульвар, выходит на набережную Крюкова канала, далее — по набережной Фонтанки, а финиширует на Сенной площади.
К новогодним событиям добавилась ещё одна возможность — на Рождество Эрмитаж предоставит бесплатный вход. Посетить музей смогут все желающие, однако билеты следует оформить заранее через сайт или в день праздника получить в кассе, так как их количество ограничено. Такие инициативы должны сделать зимние праздники в Северной столице ещё привлекательнее для горожан и приезжих.
