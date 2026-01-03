Городовой / Город / Не на колёсах, а ногами: Петербург запускает первый новогодний маршрут — подробности и адреса
Опубликовано: 3 января 2026 11:21
 Проверено редакцией
В Санкт-Петербурге представили маршруты для пеших прогулок, которые позволят жителям города интересно провести новогодние праздники.

В Санкт-Петербурге подготовили специальные маршруты для прогулок, которые помогут гостям и жителям познакомиться с городом в зимний период. Во время этих прогулок участники пройдут по знаковым местам и смогут посетить празднично оформленные площадки. Организаторы сделали акцент на возможности увидеть главные красоты города в новогодней атмосфере.

Борис Пиотровский, занимающий пост вице-губернатора, рассказал в своём канале в социальной сети о подробностях одного из пешеходных маршрутов. Протяжённость каждого из предложенных вариантов составляет от трёх до пяти километров. Один из маршрутов начинается у главной городской елки на Дворцовой набережной, продолжается через Александровский сад, затем уходит на Конногвардейский бульвар, выходит на набережную Крюкова канала, далее — по набережной Фонтанки, а финиширует на Сенной площади.

К новогодним событиям добавилась ещё одна возможность — на Рождество Эрмитаж предоставит бесплатный вход. Посетить музей смогут все желающие, однако билеты следует оформить заранее через сайт или в день праздника получить в кассе, так как их количество ограничено. Такие инициативы должны сделать зимние праздники в Северной столице ещё привлекательнее для горожан и приезжих.

Автор:
Юлия Аликова
Город
