«Не посетить Русский музей — это преступление»: когда учреждение откроет свои двери бесплатно

12 июня — отличный повод заглянуть в Русский музей в Санкт-Петербурге, и сделать это можно не только бесплатно, но и дольше, чем обычно.

В День России музей открывает двери с 10 утра и работает до 23:00, а кассы принимают посетителей до 21:30. Это значит, что можно спокойно насладиться искусством без суеты и очередей, ведь обычно музей закрывается гораздо раньше.

Что можно увидеть?

1. Выставка Виктора Васнецова к 175-летию художника

Это одна из самых популярных экспозиций Русского музея — в ней собрано около 120 произведений из разных музеев России. Здесь ждут знакомые с детства сказочные герои — Аленушка, Иван-Царевич, Баян, а также портреты, пейзажи, исторические и жанровые картины, передает Культура Петербурга.

Особое внимание уделено религиозной живописи — она впечатляет своей духовностью и мастерством. Выставка закрывается 23 июня, а 12 июня вы можете попасть на нее бесплатно и в удобное время вечером.

2. Выставка «Страна побед» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Эта экспозиция посвящена памяти и героизму воинов Великой Отечественной. В День России ее тоже можно посетить бесплатно, но время, когда на нее можно попасть немного отличается: она работает с 10:00 до 21:00, а кассы до 19:30. Это возможность не только прикоснуться к истории, но и почтить память победителей.

3. Михайловский (Инженерный) замок

В этот день открыт и знаменитый Михайловский замок — уникальное архитектурное сооружение с богатой историей. Здесь можно прогуляться по двору, увидеть памятник императору Павлу I, полюбоваться интерьерами и церковью Архангела Михаила.

Кроме того, в замке будет доступна выставка «Василий Семенович Садовников. Акварелист пушкинской эпохи» — это около 130 акварелей из Русского музея и других собраний.

Почему стоит пойти именно 12 июня?

Бесплатный вход — отличный шанс сэкономить и увидеть сразу несколько выставок. А продленный режим работы дает возможность прийти в удобное время, избежать толпы и спокойно все рассмотреть.

Стоит обратить внимание, что сейчас в музее работают уникальные выставки, например, ретроспектива Васнецова, которую скоро закроют, и выставка, посвященная 80-летию Победы. А Историческая атмосфера Михайловского замка — возможность не только посмотреть картины, но и погрузиться в историю России.

Как попасть?

Билеты на 12 июня будут бесплатными и доступны в кассах музея. Рекомендуется прийти пораньше, но все же благодаря продленному времени работы у всех будет достаточно шансов все увидеть.

Интересно, что по статистике жители города посещают музеи гораздо реже приезжих. Этому есть ряд причин - работа, быт, дела. Однако, когда местные жители все же доходят до Русского музея, то эмоции их переполняют.

«Жить в Питере и не посетить Русский музей — это преступление, я определенно так считаю, не шутя. И, сознаюсь, живя в Питере уже более десяти лет, я ни разу не был в этом музее, о чем очень сожалею, в него надо ходить хотя бы раз в полгода, так как помимо демонстрации постоянных экспозиций, в большинстве корпусов музея также организовываются временные выставки и экспозиции», — написал петербуржец.

Так что провести День России особенно символично в Русском музее. Это не только интересно, но полезно для вашего кошелька.