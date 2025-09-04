Городовой / Общество / Не романтика, а брак: что на самом деле означали слова «я тебя хочу» на бересте
Не романтика, а брак: что на самом деле означали слова «я тебя хочу» на бересте

Опубликовано: 4 сентября 2025 12:01
Любовь на Руси
Не романтика, а брак: что на самом деле означали слова «я тебя хочу» на бересте
Городовой ру

Необычное значение слова «любовь» в Древней Руси.

В Древней Руси слово «любовь» имело в первую очередь религиозное значение — это была любовь к Богу и ближним, наполненная состраданием и милосердием.

Так трактовал это понятие князь Игорь в договоре с Византией 944 года:

«…узнают в иных странах, какую любовь имеют между собой греки и русские».

Нежные чувства между мужчинами и женщинами выражались совсем иначе: словами «жалеть», «тосковать», «гореть сердцем».

«Между прочим, ведь "любить" — интеллигентское слово. Народ говорит "жалеть". Как это глубоко и горько», — как писала поэтесса Надежда Тэффи.

Уникальное послание с бересты — «Я тебя хочу»

Из Новгорода XIII века дошло редкое письмо с необычным признанием:

«От Микиты к Малании. Пойди за меня — я тебя хочу, а ты меня; а на то свидетель Игнат Моисеев…».

Это не было банальной фразой желания или влечения, а серьезным обручением — желанием жениться. Это предложение руки и сердца, выраженное напрямую без посредничества родителей с присутствием свидетеля, что было новаторским для того времени.

Слово «хочу» тогда означало «желаю жениться», а не страстное влечение, как сейчас.

Интересно, что жену в Древней Руси часто называли словом «хоть», родственному тому же «хочу».

Любовь в речи и литературе

Как пишет канал "Беречь речь", в древнерусской литературе любовь практически не встречается в романтическом смысле: писали ее моралисты, связывая с грехом.

Типичный пример — «Слово Даниила Заточника», где признание в любви описано как признак злой и неверной жены.

Таким образом, любовь, как ныне ее понимают, формировалась постепенно, от чувства жалости и братства к возвышенному и глубоко личному чувству.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
