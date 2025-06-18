Не самый дождливый город России: какие заблуждения закрепились за Петербургом

О Северной столице есть много легенд и мифов, который порой оказываются ошибочными.

Санкт-Петербург — город с богатой историей и множеством легенд, которые порой сильно расходятся с реальностью. Какие мифы и заблуждения есть о Северной столице?

Действительно они имеют под собой основания или все это просто красивые сказки?

Город не на пустом месте и не на болоте

Часто говорят, что Петербург построили на болоте. Мол, Петр I решил построить город прямо на топком, неприветливом месте. На самом деле на месте будущего города давно жили люд.

Археологи нашли следы около 40 поселений финно-угорских и славянских народов, которые существовали задолго до шведов и Петра.

Так что пустыни тут не было, а болотистая местность — это лишь часть ландшафта, который со временем обжили.

Столица с перерывами

Петербург был столицей России почти два столетия — с 1712 по 1918 год. Но был и короткий перерыв: во время правления Петра II. Тогда столица временно вернулась в Москву.

Интересно, что в этот период Петербург юридически еще находился на территории Швеции — уникальный казус в мировой истории.

Труд и мифы о «костях» рабочих

Существует мрачный миф, что город построен на костях тысяч крестьян, погибших от голода и тяжелого труда.

Да, в первые годы строительства использовался крепостной труд, и условия были тяжелыми, но массовой гибели рабочих не было, сообщает сайт Фиеста.

Принудительный труд применялся с 1703 по 1717 год, потом его заменили на вольнонаемных мастеров.

Поцелуев мост — не про поцелуи

Название этого моста часто связывают с романтическими легендами, но на самом деле он назван в честь купца Никифора Поцелуева, владельца трактира «Поцелуй».

Со временем вокруг моста сложились истории о прощальных поцелуях, но изначально это всего лишь фамилия.

Петербург — не самый дождливый город России

Многие считают, что в Петербурге постоянно льет дождь. На самом деле по количеству осадков он занимает лишь седьмое место в России, уступая таким городам, как Северо-Курильск и Сочи.

Город с мостами, но не рекордсмен

Санкт-Петербург знаменит своими мостами, их здесь более 300, но рекорд по их количеству принадлежит немецкому Гамбургу.

Петербург — город, который всегда был и остается особенным. Он сочетает в себе сложную историю, культурные слои и множество легенд, которые делают его еще более загадочным.