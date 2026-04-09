Не сорт, а ракета: штампует огурцы пачками, не гниет и не боится холода – по 8 кг с куста

Этот гибрид стойко переносит перепады температуры и радует стабильным результатом

Выращивать огурцы бывает непросто. То урожай не завязывается из-за холодной погоды, то растения болеют, то плоды вырастают горькими. Многие дачники пробуют разные сорта, но каждый раз находится какой-то недостаток. Однако есть один гибрид, который решает все эти проблемы.

Он не требует опыления пчелами, стойко переносит перепады температуры и радует стабильным результатом. Даже у тех, кто только начинает осваивать огород, этот огурец вырастает без капризов. Речь идет о гибриде "Мамлюк F1".

Характеристика сорта

Это партенокарпический гибрид, то есть завязи появляются сами по себе, без помощи насекомых. Растение сильно растет вверх, поэтому ему нужна опора. Плоды получаются ровными, темно-зелеными, длиной 12 см, без намека на горечь.

Кроме того, этот огурец не сбрасывает завязи и не требует постоянного ухода. Первый урожай созревает уже через 38-40 дней после всходов. Плоды растут пучками, по несколько штук в каждом узле. С одного куста легко собрать 8 кг, а при хорошем уходе даже больше.

Главные достоинства гибрида

Он почти не болеет, а мучнистая роса и гниль обходят его стороной. Вкус у огурцов плотный, хрустящий, с насыщенным огуречным запахом.

Огурцы хороши и в салатах, и в заготовках. Кроме того, сорт подходит и для теплицы, и для открытого грунта, и для временных укрытий. Даже при резкой смене температуры завязи не опадают, сообщает "Зеленые истории".

Чтобы получить максимум урожая, достаточно соблюдать несколько простых правил:

поливать 2–3 раза в неделю теплой водой под корень;

подкармливать каждые 2 недели;

убирать нижние побеги до высоты 50 см, а верхние слегка прищипнуть;

собирать огурцы каждые 3 дня.

