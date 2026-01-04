Не «спасибо», а как минимум двойной тариф: юрист о том, сколько стоит ваш труд в праздники

Сотрудникам должны предоставить возможность выбирать между дополнительным выходным и повышенной оплатой за работу.

В России напомнили о том, как должны рассчитываться выплаты за труд в праздничные дни. Особое внимание уделено оплате работы во время новогодних каникул.

Этот вопрос остаётся актуальным для российских граждан, которым иногда приходится выходить на службу, когда большинство отдыхают.

Филипп Честных, представляющий юридическую компанию Lucky Legal, в интервью «Газете.Ru» сообщил, что по закону труд в государственные праздники должен оплачиваться минимум в двойном размере.

Соответствующая норма закреплена в статье 153 Трудового кодекса Российской Федерации. В список таких дат входят все установленные государственные праздники.

Для работников с фиксированной ставкой количество праздничных дней никак не отражается на сумме ежемесячной выплаты.

Если такой сотрудник вызван в выходной на смену, то ему полагается дополнительное вознаграждение – на основе удвоенной дневной или часовой ставки, сверх основной части зарплаты.

Тем, кто получает оплату по сдельной либо почасовой системе, пересчёт производится на основании объёма выполненной работы или отработанных часов в праздничный день.

Право на особую оплату сохраняется независимо от продолжительности периодов отдыха. Соглашение об оплате в обычном размере возможно только при условии, что работник предпочёл получить вместо денег дополнительный день отдыха.

Как отметил юрист, по желанию сотрудника вместо повышенной оплаты ему могут предоставить дополнительный день отдыха, и в этом случае работа в праздник оплачивается в обычном размере.

Трудовые гарантии распространяются и на продолжительные каникулы, такие как новогодние, и в каждом случае работнику обеспечивается право на увеличенную выплату.

Даже если работа в праздники носит исключительный характер, дополнительные выплаты предусмотрены государством.

В прошлом году более половины жителей Санкт-Петербурга работали во время январских каникул.

