Байдахэ, Циндао, Далянь: гид по китайским пляжам, которые затмят Хайнань

В Поднебесной есть десятки мест, где можно насладиться водой и солнцем.

«Китай» и «море» давно уже стали частью одного туристического слова — особенно благодаря острову Хайнань, который часто сравнивают с Гавайями.

Но география Китая гораздо богаче: его омывают сразу три моря Тихого океана — Желтое, Восточно-Китайское и Южно-Китайское, каждое со своей историей и курортами.

Желтое море: песок, пыль и история

Желтое море — неглубокое и относительно небольшое, от мая до сентября его воды прогреваются до +25…+28 °C, что делает его идеальным для купания в летний сезон.

Как пишет "Тонкости туризма", китайское побережье соседствует с северной и южной Кореей.

Особенность Желтого моря — песок и ил, приносимые рекой Хуанхэ, а также весенние пыльные бури, которые придают морскому пейзажу уникальный оттенок.

Одним из главных курортов здесь считается Байдахэ, расположенный в Бохайском заливе, где почти десять километров пляжей заняты комфортными отелями и санаториями.

Вэйхай и Циндао, города на побережье провинции Шаньдун, славятся чистой водой, соснами и горными пейзажами.

Циндао с его почти тысячей километров береговой линии и колониальной архитектурой — рай для любителей пляжного отдыха и прогулок.

Далянь — северная жемчужина китайских курортов на Желтом море — кроме пляжей, известен традиционной медициной и клиниками, что добавляет отдыху оздоровительный оттенок.

Круизные прогулки по заливу тоже пользуются популярностью, хотя нередко зависят от капризов погоды.

Восточно-Китайское и Южно-Китайское: где купать ноги и солнцем греть кожу

Как пишет travel.yandex.ru, Восточно-Китайское море граничит не только с материком, но и с Тайванем и Японией.

Здесь пляжей немало — от густонаселенных до уединенных.

Климат мягкий, вода теплая особенно летом, а курортных зон хватает, чтобы выбрать вариант и по уровню комфорта, и по природной красоте.

Южно-Китайское море — самое теплое из трех, здесь вода держит комфортную температуру круглый год.

Пляжные курорты этой зоны известны мягким песком и прозрачной водой.

Здесь встречаются туристы из более чем десяти стран и множество местных жителей, для которых морское побережье — обычный уголок отдыха.

Китай у воды — это не только Хайнань

Конечно, именно Хайнань — главная «жемчужина» морского отдыха для россиян в Китае, с прямыми рейсами и развитой инфраструктурой.

Но Желтое, Восточно-Китайское и Южно-Китайское моря предлагают уникальные пляжи, каждый со своим характером и атмосферой.

Цитаты с берега

«После пандемии прямые рейсы на Хайнань — как долгожданный мост к свободе для наших туристов», — отмечают путешественники.

«Пляжи Вэйхая — настоящая жемчужина, где еще можно найти покой и кристально чистую воду», — делятся впечатлениями гости.

«Желтое море немного непривычно из-за песка и пыли, но оно хранит свою аутентичность и колорит, который не встретишь в более известных местах», — пишут опытные туристы.

Как пишет perevod-kit.ru, при выборе морского курорта в Китае стоит учитывать климатические зоны.