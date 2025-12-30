«Не трогай, это на Новый год!»: битва поколений за праздничным столом

Приближение Нового года традиционно преображает покупательское поведение соотечественников. Рост чеков с соками, алкоголем, сырами и фруктами сигнализирует о начале битвы за лучший праздничный стол.

Однако, как показывает анализ покупок, подход к самой подготовке застолья — от выбора ингредиентов до напитков — кардинально различается между поколениями.

Уход базиса: смена фокуса в предпраздничной корзине

По мере приближения даты Х повседневные продукты постепенно уступают место “новогодним” позициям. Хлеб, яйца, мука и другие базовые позиции появляются в чеках реже. Место “освобождается” под более торжественные продукты.

Параллельно растет доля непродовольственных покупок: немного увеличивается спрос на товары для личной гигиены, игрушки и женскую одежду.

Возможно, это то, что можно взять в продуктовом в качестве экспресс-подарка, если не успел подготовиться заранее.

Интересно, что миллениалы демонстрируют рост доли товаров для уборки — по всей видимости, они активнее, чем другие поколения, готовятся к приему гостей.

Поколение Х и Бумеры: хранители традиций

За подготовку наиболее традиционного застолья традиционно отвечает поколение Х и бумеры. Последние демонстрируют наибольшую вовлеченность в закупку основных ингредиентов.

У бумеров фрукты, овощи и зелень встречаются в 54% чеков — это абсолютный максимум среди всех категорий. Они активно закупают “мясо и птицу, колбасу, рыбу и морепродукты, сыры” — основу для салатов и нарезки.

В части алкоголя бумеры также доминируют — “алкоголь встречается в 34% чеков”, что выше, чем на предпоследней неделе (29%).

На этом уровне с ними соседствуют миллениалы, но гораздо меньше зумеров — у них всего 19% чеков содержат “горячительное”.

Парадоксально, но безалкогольные напитки и соки старшее поколение покупает реже всех — примерно в трети чеков, “заметно меньше, чем у более молодых”.

Миллениалы: баланс между традицией и удобством

У миллениалов корзина выглядит более сбалансированной, но с уклоном в удобство. Они покупают много фруктов и зелени, хотя и меньше, чем бумеры. Сократилось и количество “сытных” продуктов: мяса, колбасы, консервов и рыбы.

Зато безалкогольные напитки поколение Y приобретает чаще бумеров, а среди алкоголя их фаворитом, как и у всех поколений, остается пиво, с вином и крепкими напитками на втором месте.

Зумеры: эпоха быстрых перекусов и энергетики

Корзина зумеров (поколения Z) заметно выделяется из общего ряда. Максимальное число их чеков содержат безалкогольные напитки — целых 62%, причем “чаще всего это энергетики и газировка”.

Потребление фруктов и овощей у зумеров вдвое меньше, чем у миллениалов, и в 2,3 раза меньше, чем у бумеров.

Молодое поколение предпочитает готовые решения и снеки. В топ-30 их покупок часто присутствуют “холодный чай, лапша и другие продукты быстрого приготовления, сэндвичи, пирожки и онигири, пирожные и сухарики”.

Ожидаемо, что “готовая еда в чеках встречается чаще, чем у других поколений”. Это объясняется моделью поведения:

“более старшее поколение — родители или бабушки с дедушками — обычно приглашает молодых к себе за праздничный стол и берет на себя готовку, а зумеров просят только докупить что-то по дороге, захватить напитки и «что-то к чаю»”.

Поэтому зумеры реже покупают “мясо и птицу, колбасу, рыбу и морепродукты, сыры” — то есть продукты, требующие дополнительной готовки.

Гендерное распределение и рост среднего чека

Независимо от возраста, женщины чаще берут на себя покупку ингредиентов для готовки, овощей и фруктов. Мужчины, в свою очередь, чаще отвечают за “напитки и алкоголь — возможно, и потому, что приходится носить тяжелые бутылки”.

Общее покупательское поведение также меняется: растет число чеков, содержащих более десяти позиций, — на 2% по сравнению с обычным периодом.

Лидерами по тратам остаются бумеры, а меньше всех тратят зумеры.

Примечательно, что среди миллениалов и поколения Х средний чек у мужчин немного выше, тогда как у зумеров женщины-представительницы этого поколения тратят несколько больше.

