Пора перестать в это верить: мастер по ремонту техники развенчал миф про посудомоечную машину

Некоторые хозяйки вместо того, чтобы читать инструкцию к бытовой технике, доверяют советам из Сети. К примеру, часто пишут о том, что посудомоечную машину нужно оставлять приоткрытой после того, как она закончила работу. Якобы это необходимо прибору, чтобы выпустить лишний пар.

Однако в беседе с порталом «Городовой» мастер по ремонту бытовой техники Виктор Москалюк опроверг это утверждение. По словам эксперта, это всего лишь очередной миф.

«Обращаться с техникой необходимо согласно инструкции. В ней не написано, что дверцу посудомоечной машины нужно оставлять открытой после использования. А значит, ее стоит закрывать, и при этом никаких проблем с прибором не будет», — объяснил специалист.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru