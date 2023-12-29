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Не выбрасывайте цитрусовую кожуру: вот как пригодится в хозяйстве

Не выбрасывайте цитрусовую кожуру: вот как пригодится в хозяйстве
Как можно использовать цитрусовую кожуру

Корки принесут пользу на кухне.

За новогодние праздники обычно съедают немало цитрусовых. И не все знают, что кожура от них еще принесет немало пользы. Так что не спешите ее выбрасывать.

Оказывается, из корок можно сделать чистящую пасту, которая приведет в порядок кухонную утварь и мелкую бытовую технику. Измельчите кожуру одного или двух фруктов и добавьте к ним примерно то же количество соли.

Готовой смесью можно начищать разделочные доски, а также засыпать ее в чайник или кофейник, чтобы избавиться от налета, отмечает портал «Ярмарка мастеров».

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Советы Дом
29 декабря 2023 11:00
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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