Не выбрасывайте цитрусовую кожуру: вот как пригодится в хозяйстве

За новогодние праздники обычно съедают немало цитрусовых. И не все знают, что кожура от них еще принесет немало пользы. Так что не спешите ее выбрасывать.

Оказывается, из корок можно сделать чистящую пасту, которая приведет в порядок кухонную утварь и мелкую бытовую технику. Измельчите кожуру одного или двух фруктов и добавьте к ним примерно то же количество соли.

Готовой смесью можно начищать разделочные доски, а также засыпать ее в чайник или кофейник, чтобы избавиться от налета, отмечает портал «Ярмарка мастеров».

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com