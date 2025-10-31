Не заблудитесь на «Юго‑Западной»: в вестибюле появились информационные указатели

На вестибюле станции «Юго-Западная» будущей Красносельско-Калининской линии в Красносельском районе были размещены новые указатели для информирования пассажиров.
Помимо уже существующих элементов навигации, у входа появилось еще одно изображение логотипа метрополитена Санкт-Петербурга. Теперь подобные знаки можно увидеть сразу на четырех сторонах здания, сообщает телеграм-канал «Подземник».
Ранее сообщалось о появлении интервальных часов на данной станции. Изменения направлены на то, чтобы упростить ориентацию машинистов и пассажиров.