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Белые ночи и светящиеся облака: июньское небо Петербурга подарит уникальные возможности для наблюдения

Опубликовано: 22 мая 2025 18:32
серебристые облака, небесное явление
Белые ночи и светящиеся облака: июньское небо Петербурга подарит уникальные возможности для наблюдения
globallookpress/Victor Lisitsyn

Что такое серебристые облака и почему они так важны для ученых?

Первый летний месяц даст россиянам возможность наблюдать серебристые облака, которые как будто светятся изнутри. Наилучшими для их наблюдения станут последние дни июня, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария. Что же это за удивительное явление и как его увидеть в петербургском небе?

Лучшее время для наблюдения: конец июня

«Для тех районов, где наступают навигационные сумерки и не прекращаются астрономические, открывается великолепная возможность для обнаружения и наблюдений серебристых облаков. Они могут появляться в течение всего летнего периода, а наибольшая вероятность созерцать их приходится на конец июня», — отметили в планетарии.

Именно в это время условия наиболее благоприятны для их появления и наблюдения.

Июньское небо: яркие объекты и белые ночи

Для астрономических наблюдений, особенно в северных широтах, июнь не так благоприятен, уточнили ученые.

«В условиях белых ночей или полярного дня можно наблюдать только наиболее яркие объекты неба. Это Солнце и Луна, а иногда Венера», — пояснили астрономы.

Однако именно белые ночи создают уникальный фон для появления серебристых облаков.

Что такое серебристые облака? Самые высокие облака Земли

Серебристые облака — это самые высокие и крайне разреженные облака в атмосфере Земли, которые наблюдаются только при освещении зашедшим солнцем, когда оно находится на высоте от 6 до 16 градусов под горизонтом. Они расположены на высоте около 80-85 километров над поверхностью Земли.

Такие объекты видны на фоне зари светлыми и будто бы светящимися. Их необычный вид привлекает внимание и создает атмосферу загадочности.

Информация о движении воздушных масс: научное значение

Серебристые облака являются одним из основных источников информации о движении воздушных масс в верхних слоях атмосферы. Их изучение помогает ученым лучше понимать процессы, происходящие в атмосфере Земли.

Как наблюдать? Высота солнца и горизонт

Для наблюдения серебристых облаков необходимо выбрать место с открытым горизонтом в северном направлении. Наблюдения лучше всего проводить в период навигационных сумерек, когда Солнце находится на небольшой глубине под горизонтом.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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