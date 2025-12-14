Небо подождёт: «Роскосмос» перенёс запуск «Протона‑М»

Запуск ракеты «Протон-М» отложили из-за выявленных при подготовке к старту технических несоответствий в разгонном блоке. Об этом заявили представители «Роскосмоса».
«В ходе плановых предстартовых проверок всех систем диагностировано локальное несоответствие в разгонном блоке ракеты. Пуск ракеты‑носителя перенесен для устранения недочетов. При этом перенос не повлияет на запланированную научную программу, и все задачи будут выполнены», — говорится в заявлении госкорпорации в социальной сети.
Иван Данилов, занимающий пост заместителя руководителя «Роскосмоса», сообщил, что перечень необходимых доработок уже определен. После этого подготовительные процедуры продолжатся в соответствии с графиком.
Научные проекты, связанные с запуском, не будут пересмотрены из-за задержки, подчеркнули в организации. Все этапы будут реализованы по плану.