Небо подождёт: «Роскосмос» перенёс запуск «Протона‑М»
Небо подождёт: «Роскосмос» перенёс запуск «Протона‑М»

Опубликовано: 14 декабря 2025 11:54
Небо подождёт: «Роскосмос» перенёс запуск «Протона‑М»
Заместитель гендиректора «Роскосмоса» Иван Данилов сообщил, что круг предстоящих задач уже установлен.

Запуск ракеты «Протон-М» отложили из-за выявленных при подготовке к старту технических несоответствий в разгонном блоке. Об этом заявили представители «Роскосмоса».

«В ходе плановых предстартовых проверок всех систем диагностировано локальное несоответствие в разгонном блоке ракеты. Пуск ракеты‑носителя перенесен для устранения недочетов. При этом перенос не повлияет на запланированную научную программу, и все задачи будут выполнены», — говорится в заявлении госкорпорации в социальной сети.

Иван Данилов, занимающий пост заместителя руководителя «Роскосмоса», сообщил, что перечень необходимых доработок уже определен. После этого подготовительные процедуры продолжатся в соответствии с графиком.

Научные проекты, связанные с запуском, не будут пересмотрены из-за задержки, подчеркнули в организации. Все этапы будут реализованы по плану.

Юлия Аликова
