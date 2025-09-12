Тайны ударений Петербурга: где ошибаются даже местные жители

Некоторые петербургские улицы звучат не так, как кажется

Петербург любят за его архитектуру, мосты и дворцы. Но город удивляет и звучанием своих улиц. В топонимах здесь спрятано немало хитрых ударений, которые часто путают даже местные.

АнИчков, а не Аничков

Кони Клодта на Аничковом мосту — одна из самых узнаваемых деталей города. Интересно, что и мост, и дворец называются по фамилии Михаила АнИчкова, военного инженера, — отсюда и правильное ударение: АнИчков.

БаскОв переулок

Кофейня "Смена" работает на БаскОвом переулке — с ударением на втором слоге (БаскОв), а не на первом, как часто ошибочно произносят. Название переулка отличается от привычного звучания — классический пример речевой "ловушки" Петербурга.

Предпортовая и восемь проездов

В районе Площади Победы есть не только Предпортовая улица, но и сразу восемь! Предпортовых проездов. Здесь ударение предсказуемое, но сама топонимическая избыточность поражает: легко запутаться даже на карте.

Кронверкский и Съезжинская

На Петроградской стороне соседствуют Кронверкский проспект и Кронверкская улица. Но настоящая изюминка здесь — Съезжинская улица. Она названа в честь Пожарно-полицейской Съезжинской части, а её название и сегодня звучит непривычно для слуха.

Фурштатская без "д"

Фурштатская улица в Литейной части Петербурга легко сбивает с толку: в отличие от Кронштадта, здесь никакой буквы "д" нет. А её название связано с фурштатом — обозом лейб-гвардии Преображенского полка, который в начале XIX века стоял здесь, у дома № 21.

Друскеникский переулок

Один из самых редких топонимов — Друскеникский переулок. Он назван в честь литовского города Друскининкай, название которого переводится как "Соляной".

Каждое ударение — маленькая подсказка к истории города. Петербург умеет удивлять даже словом.