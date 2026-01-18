Городовой / Город / «Необычный переполох на “Шушарах”: пассажир оказался на рельсах»
«Необычный переполох на “Шушарах”: пассажир оказался на рельсах»

Опубликовано: 18 января 2026 16:39
 Проверено редакцией
«Необычный переполох на “Шушарах”: пассажир оказался на рельсах»
Городовой ру

На станции метро «Шушары» в Санкт-Петербурге человек оказался на железнодорожных путях. Из-за этого было приостановлено движение поездов на участке между «Шушарами» и станцией «Международная». Представители метрополитена сообщили о временной остановке сообщения.

Позже стало известно, что работа поездов на пятой линии вновь проводится в обычном режиме. Интервалы движения возвращаются к стандартным. Обстоятельства происшествия уточняются.

Автор:
Юлия Аликова
