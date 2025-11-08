Неожиданный поворот: названы вероятные причины падения вертолёта в Дагестане

В Дагестане произошла катастрофа частного вертолета, в результате которой погибли четыре человека. Эта информация была подтверждена региональным управлением министерства по чрезвычайным ситуациям. Известно, что все находившиеся на борту направлялись с Кизлярского электромеханического завода на базу отдыха.
Среди рассматриваемых экспертами причин происшествия выделяют возгорание двигателя во время полета. Представители Западно-Кавказского главного следственного управления СК России также изучают возможность ошибок со стороны экипажа, технических неисправностей, а кроме того — другие вероятные обстоятельства, которые могли повлиять на ход полета.
Представители службы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что после случившегося пожар на месте падения полностью ликвидирован.