Городовой / Город / Неожиданный поворот: названы вероятные причины падения вертолёта в Дагестане
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Доходный дом стал убыточным для водителей: после обрушения закрыта часть улицы Розенштейна Город
Покупать тыквенный латте в кофейне больше не нужно: рецепт напиток по рецепту шефа Общество
«Запретить нельзя парить»: где поставит запятую Госдума уже в ближайшее время Город
Забытый дворец старшей дочери Николая I: неприукрашенная правда о роскоши, которой не было Город
Не изолятор, а собственная квартира: петербургский суд отправил декана ВШЭ под домашний арест за мошенничество Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Продукты питания
Категории
Общество Спорт

Неожиданный поворот: названы вероятные причины падения вертолёта в Дагестане

Опубликовано: 8 ноября 2025 12:45
Неожиданный поворот: названы вероятные причины падения вертолёта в Дагестане
Неожиданный поворот: названы вероятные причины падения вертолёта в Дагестане
Городовой ру

Сообщается о различных версиях причин инцидента, включая возгорание двигателя, техническую неисправность и ошибку пилотирования.

В Дагестане произошла катастрофа частного вертолета, в результате которой погибли четыре человека. Эта информация была подтверждена региональным управлением министерства по чрезвычайным ситуациям. Известно, что все находившиеся на борту направлялись с Кизлярского электромеханического завода на базу отдыха.

Среди рассматриваемых экспертами причин происшествия выделяют возгорание двигателя во время полета. Представители Западно-Кавказского главного следственного управления СК России также изучают возможность ошибок со стороны экипажа, технических неисправностей, а кроме того — другие вероятные обстоятельства, которые могли повлиять на ход полета.

Представители службы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что после случившегося пожар на месте падения полностью ликвидирован.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью