Городовой / Город / Грибной секрет Петербурга: биолог советует котлеты из лесных «вредителей»
Грибной секрет Петербурга: биолог советует котлеты из лесных «вредителей»

Опубликовано: 12 сентября 2025 16:02
котлеты
Грибной секрет Петербурга: биолог советует котлеты из лесных «вредителей»
globallookpress/ Victor Lisitsyn

Этих вредителей готовят различными способами — от маринования до жарки. Но нужно обязательно предварительно отваривать 10 минут, чтобы избежать аллергии.

В лесах Ленинградской области начался сезон опят — одних из самых популярных грибов.

Как пишет биолог Павел Глазков в своем Телеграм-канале, с ботанической точки зрения, опята чаще всего являются паразитами, поражая около 200 видов деревьев.

Однако, растущие на пнях и мертвой древесине, они становятся сапрофитами, разлагая органику и принося огромную пользу лесу.

Польза для человека

Осенние опята полезны. Они богаты солями магния, цинка, железа, способствуя кроветворению и повышая уровень гемоглобина.

Любимое блюдо

Одним из любимых блюд из опят являются котлеты. Рецепт прост: отваренные опята измельчаются, смешиваются с мясным фаршем в равных пропорциях и жарятся.

Автор:
Ксения Пронина
