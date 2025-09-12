Грибной секрет Петербурга: биолог советует котлеты из лесных «вредителей»

В лесах Ленинградской области начался сезон опят — одних из самых популярных грибов.
Как пишет биолог Павел Глазков в своем Телеграм-канале, с ботанической точки зрения, опята чаще всего являются паразитами, поражая около 200 видов деревьев.
Однако, растущие на пнях и мертвой древесине, они становятся сапрофитами, разлагая органику и принося огромную пользу лесу.
Польза для человека
Осенние опята полезны. Они богаты солями магния, цинка, железа, способствуя кроветворению и повышая уровень гемоглобина.
Любимое блюдо
Одним из любимых блюд из опят являются котлеты. Рецепт прост: отваренные опята измельчаются, смешиваются с мясным фаршем в равных пропорциях и жарятся.