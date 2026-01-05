Неожиданный секрет января: почему именно в этот месяц завязываются самые искренние отношения

Январь считается временем, когда появляются наилучшие возможности для новых встреч и начала отношений. Александр Давыдов, стоящий во главе гастрономического приложения F Date&Eat, отмечает, что длительные новогодние выходные создают условия для непринуждённого общения и сближения, сообшает Life.ru.

Он подчёркивает: такие периоды отдыха становятся особенно благоприятными для завязывания знакомств, ведь свободных дней значительно больше, а напряжение от работы временно уходит на второй план.

Эксперт считает, что благодаря синхронному выходу многих людей в отпуск, у большинства появляется время как для личных дел, так и для поиска общения.

Общий уровень стресса в такие дни становится заметно ниже, а настроение зачастую улучшается. Давыдов уверен: когда знакомство становится частью досуга, а не очередной задачей, люди становятся более открытыми.

«Знакомство перестаёт быть задачей и превращается в часть отдыха. Большинство находится в предвкушении хороших событий — благодаря этому люди легче идут на контакт», — пояснил Александр Давыдов.

По его мнению, романтические контакты, начатые во время зимних праздников, перерастают в общий опыт, наполненный совместными впечатлениями.

Эксперт напоминает, что впереди ещё февраль с традиционным Днём всех влюблённых, а значит, поводов для встреч и совместных выходов станет ещё больше.

Он отмечает важность того, что, начиная общение в праздники, люди знакомятся с реальным человеком, а не только с его образом в виртуальном пространстве

Давыдов советует долго не задерживаться на переписке — оптимально встретиться в течение пары дней после начала общения.

В праздничный период люди склонны к более решительным шагам и готовы перейти от слов к делу быстрее. По словам эксперта, в новогодние каникулы нарядный внешний вид задаёт нужный тон для первых встреч и поддерживает атмосферу праздника.

Для первой встречи он рекомендует выбирать общественные заведения с хорошей репутацией, например, кафе или рестораны с особой торжественной атмосферой.

Давыдов уверен, что гастрономия всегда была простым и естественным поводом для знакомства: за столом проще сохранить непринуждённость, а ужин помогает наладить контакт.

«Гастрономия — один из самых удобных социальных ритуалов для знакомства: во время ужина нет необходимости притворяться, атмосфера сама способствует спокойному общению», — подчёркивает эксперт.

Он рекомендует отвлечься от обсуждения рабочих вопросов и итогов прошедшего года. По его мнению, интереснее поговорить о планах на отдых, традициях встречи Нового года и неожиданных идеях, которые могут появиться в такие дни. После встречи важно не медлить и отправить короткое сообщение, чтобы поддержать связь.

