Непарадный Петергоф. История «Собственной дачи», о которой постоянно забывают

Царские особы часто выбирали для себя места, где могли спокойно провести время, одним из таких мест была дача дочери Петра Великого. Здание постоянно переходило из рук в руки, уходило в забвение и вновь возвращалось.

В трех километрах к западу от Нижнего парка Петергофа, у самого Финского залива, скрывается место с богатой историей — «Приморская дача». Этот дворец, сменивший множество владельцев и переживший несколько периодов расцвета и упадка, сегодня остается загадкой для многих любителей истории и архитектуры.

Начало истории

Все началось в далеком XVIII веке, когда Петр I оценил удобное расположение этой территории на пути в Кронштадт, и здесь началось строительство каменной дачи, которую из-за близости к морю называли «Приморской».

Она принадлежала Долгоруковым, а в 1736 году ее получила цесаревна Елизавета Петровна. Именно она дала этому месту название «Собственная дача Ея Императорского Величества».

Став императрицей, Елизавета Петровна уделяла «Собственной даче» особое внимание. В 1740-е годы здесь развернулись масштабные работы по перестройке и расширению усадьбы. Появились новые корпуса, мосты и даже деревянная придворная церковь. Елизавета почти каждое лето посещала дачу, превратив ее в свою резиденцию.

Период упадка и новое рождение при Александре II

После смерти Елизаветы Петровны дача постепенно пришла в упадок. Екатерина II не проявляла к ней особого интереса, и многие деревянные постройки были снесены. Однако, в 1843 году началась новая глава в истории дачи. Николай I подарил ее своему сыну, будущему императору Александру II.

Именно при Александре II дача пережила свой второй расцвет. Император поручил архитектору Андрею Ивановичу Штакеншнейдеру полностью перестроить дворец в стиле необарокко. В июле 1850 года обновленный дворец был освещен. Тогда же неподалеку была построена каменная Свято-Троицкая церковь.

Сад и парк

Вокруг дворца был разбит прекрасный сад с цветочными партерами, мраморными статуями и живописными аллеями. Южный фасад дворца выходил на партер, украшенный статуями придворных кавалеров.

Разрушение и восстановление

К сожалению, «Собственная дача» не избежала трагической участи многих исторических памятников России. Во время Великой Отечественной войны дворец и парк сильно пострадали, интерьеры были полностью уничтожены, сообщает Архитектурный сайт Санкт-Петербурга.

В 1955–1960 годах, были проведены работы по восстановлению фасадов здания. В советское время в здании располагалась база отдыха Ленинградского инженерно-строительного института. С тех пор «Собственная дача» находится под охраной государства. Сегодня это место огорожено, и проход на его территорию запрещен. Однако, несмотря на это, здание продолжает привлекать внимание историков, архитекторов и просто любителей старины.

Другие императорские дачи в окрестностях Петергофа

Стоит отметить, что «Собственная дача» была не единственной императорской резиденцией в окрестностях Петергофа. Недалеко располагалась «Александрия» — главная дача Николая I и его семьи. Здесь находился дворец «Коттедж», построенный в неоготическом стиле, а также Фермерский дворец Александра II.