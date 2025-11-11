Нет остановки, нет денег: Петербург может ужесточить наказание для перевозчиков

Власти Санкт-Петербурга намерены провести проверку по факту возможных фиктивных рейсов городских автобусов и ужесточить ответственность водителей за игнорирование остановок. С таким заявлением выступил депутат Алексей Цивилев на заседании городского парламента, сообщает 78.ru.
Поводом для обсуждения стали жалобы горожанина, который сообщил о курсе пустого автобуса: транспортное средство двигалось по городу без освещения и не останавливался.
Цивилев отметил:
“Если действительно подтвердится информация про фиктивные рейсы, будут разбираться люди в погонах”.
Депутат предложил ввести новый порядок: не оплачивать те рейсы, в ходе которых водитель не открывал двери на остановках. Для контроля этого процесса предлагается использовать возможности искусственного интеллекта.
Его инициативу одобрили все присутствующие депутаты.