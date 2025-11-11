Городовой / Город / Нет остановки, нет денег: Петербург может ужесточить наказание для перевозчиков
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Смольный раскрыл зимнее «меню» для дорог: чем и как будут укрощать гололёд Город
Юбилейных «Подорожников» всего 50 тысяч: кому достанется память о 70-летии петербургского метро? Город
Советский «золотой» рубль: почему пенсионеры СССР жили лучше, чем россияне сегодня Общество
Росчерк святого: автограф Иоанна Кронштадтского выставлен на продажу Город
«Без контроля питания никакого эффекта»: почему «жиротряс» не заменит спорт и диету Общество
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Здоровье
Категории
Общество Спорт

Нет остановки, нет денег: Петербург может ужесточить наказание для перевозчиков

Опубликовано: 11 ноября 2025 05:00
Нет остановки, нет денег: Петербург может ужесточить наказание для перевозчиков
Нет остановки, нет денег: Петербург может ужесточить наказание для перевозчиков
Городовой ру

Депутат Цивилев выступил с инициативой не взимать оплату за проезд в автобусе, если его двери не открывались на остановках.

Власти Санкт-Петербурга намерены провести проверку по факту возможных фиктивных рейсов городских автобусов и ужесточить ответственность водителей за игнорирование остановок. С таким заявлением выступил депутат Алексей Цивилев на заседании городского парламента, сообщает 78.ru.

Поводом для обсуждения стали жалобы горожанина, который сообщил о курсе пустого автобуса: транспортное средство двигалось по городу без освещения и не останавливался.

Цивилев отметил:

“Если действительно подтвердится информация про фиктивные рейсы, будут разбираться люди в погонах”.

Депутат предложил ввести новый порядок: не оплачивать те рейсы, в ходе которых водитель не открывал двери на остановках. Для контроля этого процесса предлагается использовать возможности искусственного интеллекта.

Его инициативу одобрили все присутствующие депутаты.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью