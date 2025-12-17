Городовой / Город / Неудачно подстригли? Юрист рассказала, как вернуть деньги
Неудачно подстригли? Юрист рассказала, как вернуть деньги

Опубликовано: 17 декабря 2025 07:17
Global Look Press / Elena Mayorova

Для эффективного разрешения спора необходимо заранее подготовить и собрать необходимые подтверждающие материалы.

Профессор Людмила Айвар, доктор юридических наук, пояснила в интервью Life.ru, что недовольные работой парикмахера вправе потребовать возврат денег или бесплатное исправление недостатков на основании закона о защите потребительских прав.

Если сервис не соответствует пожеланиям клиента по длине или форме волос, это считается поводом для претензий.

В случае существенных дефектов клиент может рассчитывать на ряд вариантов:

  • бесплатное устранение недостатков,
  • повторное выполнение услуги,
  • снижение цены,
  • возврат полной стоимости.

Чтобы добиться справедливого решения, важно собрать все доказательства: сохранить чек на оплату процедуры, сообщения с салоном, а также подписанные документы с пожеланиями по стрижке.

Специалист рекомендует делать фото или видео до и после посещения, чтобы зафиксировать исполнение работы и видимые недочёты – например, разницу в длине или неровную линию среза.

Если парикмахерская отказывается признать ошибки, стоит обратиться к другому мастеру для независимой оценки.

Такой специалист может описать обнаруженные дефекты и указать возможные пути исправления. Необходимо также сохранить чек за последующую коррекцию.

Жалобы о некачественной услуге важно оформлять оперативно, направляя в салон письменное обращение.

В случае игнорирования или отказа вернуть деньги, клиент может обратиться в суд. Помимо возврата суммы, возможно взыскание штрафа и компенсации за моральный вред.

Автор:
Юлия Аликова
