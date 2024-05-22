Невероятно сочную индейку можно приготовить за три минуты: вот в чем секрет

Полезное мясо индейки особенно востребовано среди приверженцев правильного питания. Хотя каждой хозяйке стоит присмотреться к продукту, который можно приготовить за три минуты. На ужин не придется тратить уйму сил и времени, а домочадцы останутся довольны. Главное, не превратить филе в жесткую подошву. В этом поможет простая схема.



Цельную грудку индейки разделите поперек на две части. Их толщина не должна быть больше 10 миллиметров. Слегка отбейте кусочки, после чего присыпьте одну сторону солью и перцем, а другую — любимыми специями или травами. Оставьте мясо мариноваться на пять минут.



Затем выложите филе на разогретой сливочное масло. Жарьте под крышкой полторы минуты, потом переверните, засеките столько же времени, а огонь убавьте до среднего.

В конце нужно поместить индейку в лодочки из фольги. Сверху выложите небольшие кусочки сливочного масла. Все плотно закройте и подождите четыре минуты. Далее можете смело подавать сочную как стейк птицу с полезным гарниром из овощей, говорится на портале Steaklovers.

Источник фото: Фото: timolina на Freepik