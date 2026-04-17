Невские волны под запретом: с 18 апреля гидроциклы и моторки уйдут на «каникулы» до ноября

С 18 апреля по 17 ноября 2026 года в Санкт-Петербурге введут запрет на передвижение маломерных моторных судов и гидроциклов без государственной регистрации.
Такое решение принял оперативный штаб города под руководством губернатора Александра Беглова.
Запрет распространится на участок Невы от Большого Обуховского моста до моста ЗСД, а также на акватории Малой Невы, Большой Невки, Малой Невки, Охты и множество других городских рек и каналов.
Эти ограничения помогут повысить безопасность в период пиковой нагрузки на инфраструктуру, сообщает пресс-служба Смольного.
Исключения предусмотрены для судов, используемых властями для служебных нужд, выполнения гособоронзаказа, государственных и муниципальных контрактов, официальных спортивных событий, съёмок кино и работы СМИ — при наличии нужных документов.