Городовой / Город / Невские волны под запретом: с 18 апреля гидроциклы и моторки уйдут на «каникулы» до ноября
Невские волны под запретом: с 18 апреля гидроциклы и моторки уйдут на «каникулы» до ноября

Опубликовано: 17 апреля 2026 13:30
 Проверено редакцией
Невские волны под запретом: с 18 апреля гидроциклы и моторки уйдут на «каникулы» до ноября
Невские волны под запретом: с 18 апреля гидроциклы и моторки уйдут на «каникулы» до ноября
Global Look Press / Roman Naumov / URA.RU
Решение принято оперштабом города во главе с губернатором Александром Бегловым.

С 18 апреля по 17 ноября 2026 года в Санкт-Петербурге введут запрет на передвижение маломерных моторных судов и гидроциклов без государственной регистрации.

Такое решение принял оперативный штаб города под руководством губернатора Александра Беглова.

Запрет распространится на участок Невы от Большого Обуховского моста до моста ЗСД, а также на акватории Малой Невы, Большой Невки, Малой Невки, Охты и множество других городских рек и каналов.

Эти ограничения помогут повысить безопасность в период пиковой нагрузки на инфраструктуру, сообщает пресс-служба Смольного.

Исключения предусмотрены для судов, используемых властями для служебных нужд, выполнения гособоронзаказа, государственных и муниципальных контрактов, официальных спортивных событий, съёмок кино и работы СМИ — при наличии нужных документов.

Юлия Аликова
