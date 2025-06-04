Разносная торговля с огорода: как бабушки нашли лазейку в запретах и покорили Невский проспект

Невский проспект, главная артерия Санкт-Петербурга, претерпевает изменения. После удаления летних веранд и лотков с сувенирами и мороженым, здесь появился новый, хотя и не совсем новый, тренд — разносная торговля с тележек.

Бабушки с сумками-тележками, предлагающие цветы, свистульки и дождевики, стали заметным явлением в мире уличной коммерции. И что самое интересное, им удается занимать престижные локации, не имея специальных разрешений от городских властей.

Как обойти запреты: разносная торговля — легальный способ заработка

Если раньше бабушки с яблоками и огурцами с огорода появлялись по мере созревания урожая и в основном возле метро в спальных районах, то теперь они стоят в любое время года и в самых топовых местах: на Невском проспекте, вдоль канала Грибоедова, возле станции метро «Площадь Восстания», на Лиговском проспекте и т. д.

В ассортименте — цветы, преимущественно пионы, по 300-500 рублей за штуку, а также розы, тюльпаны, хризантемы и ландыши. В наличии и игрушки-свистульки, а в дождливую погоду — полиэтиленовые дождевики по 200 рублей.

Дело в том, что для такого формата торговли не требуется специального разрешения от Смольного. Согласно федеральному закону «О торговле», разносная торговля — это самостоятельный вид бизнеса, при котором юрлицо или ИП продает товары непосредственно по месту пребывания потенциальных покупателей без использования торговых объектов — как стационарных, так и нестационарных.

Кто стоит за бизнесом: от самостоятельных предпринимателей до работодателей

«Фонтанка» узнала, кто стоит за этим бизнесом. Некоторые бабушки признались, что ведут бизнес самостоятельно, другие указали на работодателей, которые предоставляют место, товар и пакет документов на случай проверки, но забирают 80% выручки. Впрочем, и 20% в таких топовых локациях — хороший доход.

Для некоторых это источник постоянного заработка, для кого-то — сезонная подработка.

Документы в порядке: что входит в стандартный пакет для торговцев

Стандартный пакет документов, которым работодатели снабжают торговцев, включает договор гражданско-правового характера с ИП, а также распечатку решения суда и ответы от комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга (КППИТ). Все эти документы подтверждают законность ведения разносной торговли.

Юридические тонкости: почему проверки чиновников бессильны?

Определением Конституционного суда от 2018 года установлено, что вести разносную торговлю можно в том числе в местах, которые не внесены в схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО).

То есть для ведения разносной торговли достаточно иметь регистрацию ИП, а также документы о приеме денежных средств за товары (бланк строгой отчётности, товарный чек или квитанцию). Это и делает разносную торговлю столь привлекательной и, главное, законной.

Таким образом, бабушки нашли способ зарабатывать деньги, не нарушая при этом закон.