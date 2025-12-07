«Неженских» — меньше, но не сразу: в России к 2027 году сократят список запретных для женщин профессий

В ближайшие годы в России может быть значительно уменьшён перечень профессий, закрытых для женщин. Такой шаг предусмотрен планом правительства, направленным на развитие национальной модели ведения бизнеса. Ожидается, что эти изменения будут введены в действие в декабре 2027 года.
Как отмечается в документе, планируется проведение работы по сокращению тех специальностей, которые сегодня считаются недоступными для женщин. В процесс подготовки обновлённого перечня включатся объединения работодателей и профсоюзные организации. Наибольшие перемены затронут транспортную отрасль и предприятия, занимающиеся переработкой и производством продукции.
Сейчас в этот список входят 100 профессий. Представители различных организаций займутся обсуждением, какие именно виды деятельности могут стать доступнее для женщин после изменений. Ожидается, что это решение приведёт к расширению возможностей трудоустройства для многих россиянок.