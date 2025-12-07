Городовой / Город / «Неженских» — меньше, но не сразу: в России к 2027 году сократят список запретных для женщин профессий
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
603 рубля — и всё равно лишь второе: Петербург уступил лидерство по среднему чеку в кофейнях Город
Мраморная тайна: как 300-летняя скульптура, пропавшая в море, оказалась в Эрмитаже Общество
Этот город под Петербургом скрывает пирс, на котором испытывали «Ленина» — и одну из красивейших кирх региона Город
От капель к хлопьям: в Петербурге дождь превратится в мокрый снег Город
Бюджетно и комфортно: самый оптимальный способ добраться из Петербурга в Москву с ветерком Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

«Неженских» — меньше, но не сразу: в России к 2027 году сократят список запретных для женщин профессий

Опубликовано: 7 декабря 2025 16:59
«Неженских» — меньше, но не сразу: в России к 2027 году сократят список запретных для женщин профессий
«Неженских» — меньше, но не сразу: в России к 2027 году сократят список запретных для женщин профессий
Городовой ру

Власти объявили о предстоящих изменениях, которые в первую очередь затронут транспортную сферу и обрабатывающую промышленность.

В ближайшие годы в России может быть значительно уменьшён перечень профессий, закрытых для женщин. Такой шаг предусмотрен планом правительства, направленным на развитие национальной модели ведения бизнеса. Ожидается, что эти изменения будут введены в действие в декабре 2027 года.

Как отмечается в документе, планируется проведение работы по сокращению тех специальностей, которые сегодня считаются недоступными для женщин. В процесс подготовки обновлённого перечня включатся объединения работодателей и профсоюзные организации. Наибольшие перемены затронут транспортную отрасль и предприятия, занимающиеся переработкой и производством продукции.

Сейчас в этот список входят 100 профессий. Представители различных организаций займутся обсуждением, какие именно виды деятельности могут стать доступнее для женщин после изменений. Ожидается, что это решение приведёт к расширению возможностей трудоустройства для многих россиянок.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью