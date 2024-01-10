«Нежнятина» из четырех ингредиентов: эти картофельные пончики будут таять во рту

Не стоит тратить время на приевшиеся сырники или блинчики. Столько же потребуется на приготовление невероятно нежных картофельных пончиков, которые никого не оставят равнодушным. Оригинальность подхода хозяйки семья оценит по достоинству.

Понадобятся всего четыре ингредиента:

картофель — 500 г,

картофельный крахмал — 80 г,

моцарелла — 50 г,

соль по вкусу.

Нарежьте картофель на кубики и отварите до готовности. Слейте жидкость, посолите и разомните заготовку вилкой до состояния пюре. Далее засыпьте крахмал и сформируйте тесто. Сделайте лепешки, завернув в середину кусочки моцареллы. Получившиеся пончики обжарьте на растительном масле до появления румяной корочки, говорится в Telegram-канале «Ленивые рецепты».

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