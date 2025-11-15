Ни одной рабочей субботы: в 2026‑м шестидневок не будет

В пресс-службе сервиса hh.ru сообщили, что в 2026 году шестидневные рабочие недели не запланированы. Представитель компании уточнил: "Шестидневных рабочих недель в 2026 году не ожидается". Таким образом, перехода на шестидневный график в будущем году не предусмотрено.
В уходящем 2025 году только одна рабочая неделя оказалась шестидневной — в самом конце октября. За 2024 год подобные периоды случались трижды: в апреле, ноябре и декабре. Для сравнения, в предыдущем году сотрудники сталкивались с увеличенным количеством выходов на работу.