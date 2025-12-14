Ни слова — и всё по смыслу: учёный объяснил, как обезьяны «разговаривают» друг с другом

Михаил Лебедев, профессор и ведущий научный сотрудник ИЭФБ РАН, в интервью заявил, что у обезьян присутствует собственная, хотя и примитивная, система звукового общения. Он отметил, что макаки-резус и другие приматы используют ограниченный набор сигналов для передачи информации соплеменникам. Так, отдельные звуки указывают на угрозу или служат приглашением для других особей подойти ближе.
Одно из звуковых сообщений, по словам учёного, предназначено специально для обозначения опасных объектов, таких как змеи. Несмотря на наличие подобного «словника», обезьяны не способны воспроизводить настоящую речь. Их голосовые связки не развиты настолько, чтобы произносить сложные слова, а в мозге отсутствуют участки, необходимые для полноценного языкового общения.
Михаил Лебедев пояснил, что у людей работа речи связана с особыми областями мозга, такими как зона Брока и зона Вернике. Префронтальная кора человека обеспечивает возможность абстрактного мышления и формирования сложных понятий, в том числе речи как формы абстракции. Способность к подобному языковому общению считается уникальной чертой человека.
Учёный добавил, что общаться с помощью различных сигналов умеют не только приматы. Например, дельфины и крысы обмениваются информацией с помощью ультразвуковых звуков, а каждая из этих групп обладает специфической «культурой» передачи информации. Обсуждение возможностей животных вызывать интерес у специалистов и продолжается по сей день.
«Я здесь, приходите ко мне», — привёл пример Михаил Лебедев, объясняя, как один из звуков у макаки заменяет слово-приглашение для других особей.