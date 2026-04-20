Городовой / Полезное / Никаких неудобных мест в самолёте: Проворачиваю 1 бесплатный трюк - и лечу, как королева
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Кулинария Туризм
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Никаких неудобных мест в самолёте: Проворачиваю 1 бесплатный трюк - и лечу, как королева

Опубликовано: 20 апреля 2026 04:28
 Проверено редакцией
Городовой ру
Совет для туристов.

Выбирая места в самолёте, хочется сидеть удобно - желательно, у окна, а не у прохода, или в серединке, и ни в коем случае не у туалета. На портале "Турпром" рассказывают, какой трюк поможет исключить неудобные места.

Действие абсолютно бесплатное, гарантирует шикарный результат, но знают о нём немногие, стоит взять на заметку, лететь будете, как королева.

Эксперт Лорен Хоук-Джонс рассказала, как забронировать хорошее место, работает система при бронировании билетов Rynair. Отмечается, что касается лайфхак тех пассажиров, которые выбирают лоукост-путешествия, не желая платить за выбор удобного места. Чтобы не было автоматического выбора системой места посадки, применяем следующую хитрость.

Вероятнее всего, метод сработает и для других авиакомпаний, стоит его испробовать в деле. Алгоритмы систем чаще всего построены по одной и той же схеме, что работает на одном авиаперевозчике, может дать результат и на других.

Источник отмечает, что для использования метода не нужно обладать особенными знаниями и пытаться взломать систему выбора мест, хитрость совсем в другом.

Мы сможете сэкономить свой бюджет, купив места по системе лоукост, но при это не дадите системе предложить вам неудобное кресло.

Вам нужно будет открыть 2 вкладки в браузере. Расскажем, какие действия провести. В первой вкладке открываете схему свободных мест на нужный рейс, запоминаете или записываете места, которые вам не хотелось бы получить, например, места в среднем ряду.

Теперь переходите во вторую вкладку и бронируете те места, которые вам не выгодны. Доходите до момента, когда система предложит вам совершить оплату, но средства, конечно, не вносите.

Теперь возвращаетесь в 1 вкладку и приобретаете билет. Так как неудобные для вас места пока считаются забронированными "другим пассажиром", система не выдаст вам ни одно из них.

Оплачиваете свой билет и радуетесь, что автоматика не выдала вам неудобное место. Вторую вкладку, где вы дошли до оплаты, но не произвели её, можете закрыть.

Автор:
Марина Котова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью