Новая карта Серебряного века: какие районы Петербурга стали главными для символистов и поэтов на рубеже XIX-XX веков

Если «золотой век» был сконцентрирован вокруг Невского проспекта, Английской набережной и аристократических салонов, то «серебряный век» двинулся на окраины, в районы, где жизнь была дешевле, вольнее и острее.
Исход из центра
Престижные, но дорогие и регламентированные квартиры в центре стали непосильны для многих литераторов нового типа — выходцев из разночинцев, провинциалов, богемы.
Им требовалась иная среда.
Рождение новых литературных столиц
На авансцену вышли три ключевых района:
1. Пески (район современных Суворовского и Таврического проспектов).
Это был район небогатых чиновников, врачей, студентов. Здесь, в скромных квартирах и меблированных комнатах, селились молодые реалисты и начинающие символисты. Район был тихим, непарадным, что располагало к сосредоточенной работе.
2. Коломна (между рекой Пряжкой, Крюковым каналом и Фонтанкой).
Ещё со времён Гоголя сохранявшая ауру «топографической мистики», Коломна в эпоху модерна привлекла поэтов-символистов. Её лабиринты каналов, уединённые мосты и гулкая тишина воспринимались как идеальные декорации для мистических исканий.
3. Острова (Каменный, Крестовский, особенно — Петербургская сторона).
Дачная местность, ставшая постоянным местом жительства. Здесь, в деревянных особнячках и дачах, часто жили писатели-«петербуржцы поневоле», тосковавшие по природе (как Фёдор Сологуб) или искавшие уединения для работы.
Практический маршрут для прогулки
Чтобы прочувствовать этот сдвиг, стоит пройти не по дворцовой набережной, а от Введенской гимназии на Петербургской стороне (где учились многие литераторы) через Таврический сад к доходным домам на Офицерской улице (ныне ул. Декабристов), где в меблированных комнатах «Пале-Рояль» кипела богемная жизнь.
Это маршрут уже не имперского блеска, а творческой повседневности.
Новый литературный Петербург стал демократичнее, камернее и теснее связан с бытовой, а не парадной жизнью города.
Писатель окончательно перестал быть исключительно гостем великосветских салонов, превратившись в жителя конкретных, часто не самых роскошных, городских кварталов.