Новые книги, длинные каникулы: жизни школьников и родителей изменится с 1 сентября

С 1 сентября 2025 года в России стартуют сразу несколько изменений, которые коснутся школьников и родителей. Обновится система школьных учебников, появится новый обязательный предмет, изменятся сроки каникул и многое другое.

Новые правила для зарплат и ночных смен

Главное экономическое изменение касается работников. С 1 сентября минимальная надбавка за ночную работу увеличивается: теперь за каждый час ночной смены будут платить не менее 20% от часовой тарифной ставки или оклада.

Также пересчитают порядок расчета отпускных, компенсаций и выходных пособий. Новая формула делает начисления прозрачнее и снижает риск манипуляций со стороны работодателей.

Новые учебники и обязательные предметы

В российских школах начинается переход на обновленные учебники для 5–7-х классов. В 2025 году новинки введут частично, а с 2026 года они станут обязательными для всех школ страны.

Министерство просвещения также утвердило список обязательных предметов на 2026/2027 учебный год. Впервые в него войдет новый курс — «Духовно-нравственная культура России», который будет преподаваться всем без исключения.

Основной список включает:

русский язык, литературу и иностранный язык;

историю и обществознание;

математику, информатику, физику, биологию, химию и географию;

музыку, изобразительное искусство, технологию, физкультуру;

основы безопасности и защиты Родины.

Такие предметы, как родной язык, родная литература и второй иностранный язык, останутся по желанию родителей.

Каникулы и меньше контрольных

Министерство просвещения утвердило новый календарь каникул:

осенние — с 25 октября по 2 ноября,

— с 25 октября по 2 ноября, зимние — с 31 декабря по 11 января,

— с 31 декабря по 11 января, весенние — с 28 марта по 5 апреля,

— с 28 марта по 5 апреля, летние — с 27 мая по 31 августа.

Отдельно оговаривается, что все каникулярные периоды теперь должны длиться не меньше недели.

Кроме того, школы снизят нагрузку: количество контрольных и всероссийских проверочных работ ограничат — они займут не более 10% учебного времени по каждому предмету.