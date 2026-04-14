Новые трамваи в Петербурге: от Северного проспекта до Васнецовского — планы до 2027 года

В Санкт-Петербурге КГА обнародовал проект планировок двух трамвайных маршрутов на севере города.
Согласно официальному документу, это участок от Северного проспекта до Васнецовского проспекта и продолжение проспекта Авиаконструкторов.
Документ гласит, что распоряжение публикуется в установленном порядке и остается в силе до 15 апреля 2027 года.
Второе распоряжение касается ППТ Северного проспекта от улицы Руставели до Шафировского проспекта, а также трамвайной линии от Руставели до Васнецовского проспекта. Оба маршрута включены в перечень из пяти приоритетных.