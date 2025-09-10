УФАС проверяет: почему в Петербурге хотят переписать правила новогоднего конкурса на закупку украшений для города

Новости по теме

ФАС жестко расправилась с монополистами в сфере образования: цены на учебники в Петербурге теперь должны упасть

Перейти

Сейчас этот продукт считают иностранным деликатесом, но раньше его добывали и ели в Петербурге

Перейти

До появления консервов в царской армии солдат пичкали сельдью: зачем ее ели перед походами?

Перейти

«Палкинъ» с оркестром и «Медведь» для элиты: как ели петербуржцы, когда правили роскошь и традиции

Перейти

Петербуржцы могут почувствовать себя жителя Вестероса: как приготовить блюда, которые ели Арья и Бес из «Игры престолов»

Перейти