УФАС проверяет: почему в Петербурге хотят переписать правила новогоднего конкурса на закупку украшений для города

В Петербурге заранее должны были провести сразу несколько закупок искусственных елей и украшений. Общая сумма всех конкурсов — почти пол миллиарда рублей.
Но поступила жалоба от компании ООО «Сфера». ФАС приостановила закупки на 38 миллионов с елками и световыми украшениями для Центрального, Адмиралтейского и Петроградского районов.
В чем суть жалобы
По правилам, участники должны были подтвердить опыт работы с оформлением праздников и памятных дат именно государственного или регионального уровня. Компания «Сфера» не согласна с ним.
При этом компания из прошлого года вышла с нулевой выручкой, пишет ДП. Если жалобу признают обоснованной, это может расширить круг участников конкурса.