Городовой / Город / УФАС проверяет: почему в Петербурге хотят переписать правила новогоднего конкурса на закупку украшений для города
УФАС проверяет: почему в Петербурге хотят переписать правила новогоднего конкурса на закупку украшений для города

Опубликовано: 10 сентября 2025 20:03
Елка, украшение
globallookpress/ Semen Likhodeev

Прием заявок на участие в конкурсах по закупке закончился 1 сентября. Но уже 3 сентября определение победителей прекратили.

В Петербурге заранее должны были провести сразу несколько закупок искусственных елей и украшений. Общая сумма всех конкурсов — почти пол миллиарда рублей.

Но поступила жалоба от компании ООО «Сфера». ФАС приостановила закупки на 38 миллионов с елками и световыми украшениями для Центрального, Адмиралтейского и Петроградского районов.

В чем суть жалобы

По правилам, участники должны были подтвердить опыт работы с оформлением праздников и памятных дат именно государственного или регионального уровня. Компания «Сфера» не согласна с ним.

При этом компания из прошлого года вышла с нулевой выручкой, пишет ДП. Если жалобу признают обоснованной, это может расширить круг участников конкурса.

Автор:
Юлия Аликова
Город
