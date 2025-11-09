Новый год за три миллиона: как преобразят Павловск к празднику

Организация подготовки к зимним праздникам в Павловске, находящемся в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, оценивается в 3 миллиона рублей. На сайте государственных закупок объявлен конкурс, заявки на участие принимаются до 17 ноября. Итоги закупки определят, кто займётся оформлением города к Новому году.

Компания-победитель должна доставить и установить к 10 декабря ель высотой 10 метров, украшенную световыми шарами. В её обязанности также входит монтаж светодиодной композиции в виде снеговика. Помимо этого, подрядчику предстоит украсить одну из детских площадок: разместить там арку с рождественским венком, инсталляцию с оленями, звездное небо, фонтан и установить дополнительные элементы новогоднего декора.

Снятие праздничных украшений начнётся 15 января и завершится не позднее 20 января 2026 года. За выполнение всех работ подрядчику предложена оплата в размере 3 миллионов рублей.