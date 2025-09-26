Городовой / Общество / Финансовый паспорт в России: спасение от долговой ямы или цифровой контроль
Финансовый паспорт в России: спасение от долговой ямы или цифровой контроль

Опубликовано: 26 сентября 2025 17:00
Паспорт, деньги
globallookpress/ Bulkin Sergey; NEWS.ru

Новый паспорт поможет контролировать расходы.

В России обсуждается идея ввести цифровой финансовый паспорт каждого гражданина. Что это такое и зачем он нужен?

Что такое финансовый паспорт?

Финансовый паспорт — это цифровой документ, в котором будет собрана вся информация о доходах, расходах, кредитах и ​​обязательствах человека.

Это карта, которая показывает, сколько денег приходит и уходит, и предупреждает, если вы рискуете потратить слишком много или не успеть вовремя погасить долги, пишет МК.

Почему это важно сейчас?

Долги россиян перед банками показали рекордные темпы. По состоянию на июль 2025 года просроченная задолженность достигла 1,5 триллиона рублей.

Многие семьи тратят на кредиты большую половину своих доходов. Такая финансовая нагрузка приводит к последствиям и создает проблемы для людей.

Сенатор Ольга Епифанова, инициатор идеи, отмечает, что финансовый паспорт помогает людям контролировать свои деньги и не падать в долговую яму.

Этот документ будет сигнализировать о приближении критической перерасхода, что даст шанс вовремя принять меры.

Какие риски могут быть?

С одной стороны, концентрация конфиденциальных финансовых данных повышает риски кибератак, утечек и мошенничества, пишут Банки.ру. Кроме того, так усилится контроль со стороны государства.

Эксперты предупреждают, что если защита данных будет слабой или система будет реализована неправильно, защита может разрушиться.

Аналитики считают, что финансовый паспорт может стимулировать рост финансовой грамотности и способствовать снижению долговой нагрузки. Но важно обеспечить защиту данных, сообщает Газета.ру.

На данный момент у каждого россиянина уже есть некоторая кредитная история, которая отражает надежность клиента.

Финансовый паспорт — это скорее удобная надстройка, которая сделает информацию более доступной и полезной для граждан.

Ранее сообщалось, что в Госуслугах можно сгенерировать код, который заменит паспорт. Его можно будет использовать при покупке билета в кино или в магазине. Со временем перечень мест увеличится.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
