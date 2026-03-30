Нужен лишь полив: 5 самых неприхотливых комнатных растений - для ленивых цветоводов

Топ-5 самых неприхотливых комнатных растений для цветовода-новичка

Многие цветоводы-новички мечтают о зеленом уголке в доме, но боятся, что не справятся с уходом за растениями. К счастью, существует множество комнатных цветов, которые прощают небольшие оплошности и радуют своей красотой, не требуя при этом особого внимания. Эксперт блога "Советы выпускницы ТСХА" Ксения Давыдова назвала 5 таких представителей.

1. Сансевиерия ("тещин язык").

Настоящий спартанец среди растений. Ей нипочем перепады температуры и влажности, она прекрасно себя чувствует даже в самых суровых условиях. Единственное, чего стоит избегать, – это прямых солнечных лучей, которые могут оставить ожоги на ее мясистых листьях.

Эпипремнум золотистый.

Идеальный выбор для тех, кто только начинает свой путь в цветоводстве. Он растет быстро, прощает как избыточный полив, так и кратковременную засуху, а в случае чего легко восстанавливается. Его длинные плети можно пустить по стене или разложить на полку, создавая эффектные зеленые каскады.

Драцена окаймленная.

Самая выносливая из всех драцен. Она прекрасно себя чувствует как в домашней обстановке, так и в офисе, привнося нотку экзотики в любой интерьер. Для ее здоровья достаточно умеренного полива, регулярных опрыскиваний и рассеянного света.

Пеларгония (герань).

Это не только неприхотливое, но и обильно цветущее растение. Ее яркие соцветия способны поднять настроение даже в самый пасмурный день. Для пышного цветения ей нужны лишь хорошо освещенное место и умеренный полив раз в три дня.

Нолина (бокарнея).

Удивительное растение, которое запасает воду в своем толстом стволе. Благодаря этому оно не нуждается в частом поливе и прекрасно переносит засуху. Просто защитите ее от прямых солнечных лучей и она будет радовать вас своим необычным видом долгие годы.

