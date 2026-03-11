Города-призраки на карте России: два населенных пункта стремительно исчезают с лица Земли - причины и последствия Полезное
Советская сладость, которую не найти в магазине: посадите медовые сорта клубники один раз и станете победителем жизни Полезное
Без земли и захвата подоконников: умелые садоводы выращивают рассаду в пеленках — 2 способа Полезное
Нежные блины с сыром и зеленью: простой рецепт, который хочется повторять Полезное
Тайна хранителя города: сколько всего сменилось ангелов на шпиле Петропавловского собора Вопросы о Петербурге
Обход биометрии за 500 рублей: как Петербург стал полигоном для кредитных афер

Опубликовано: 11 марта 2026 22:00
 Проверено редакцией
Обход биометрии за 500 рублей: как Петербург стал полигоном для кредитных афер
Обход биометрии за 500 рублей: как Петербург стал полигоном для кредитных афер
Нововведение, связанное с биометрией, вызвало всплеск активности мошенников. 

С марта 2026 года в России вступили в силу новые требования для онлайн-займов от крупных МФО: заемщики обязаны проходить идентификацию через Единую биометрическую систему.

Это изменение спровоцировало рост мошеннических схем, о чем предупредили в пресс-службе Управления по борьбе с киберпреступностью Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.​

Схема обмана: «Кредит без биометрии за минуты»

Звонят «консультанты», пугая тем, что без биометрии кредиты теперь недоступны, но они якобы знают способ обойти правило быстро и просто.

Они просят внести 500–1500 рублей за «активацию» договора и гарантию одобрения. На деле деньги уходят мошенникам, а кредит или договор не выдаются.

Как защититься

  • Не переводите деньги незнакомцам или сомнительным посредникам.

  • Берите кредиты только на сайтах банков и проверенных лицензированных МФО.

  • Проверяйте организацию на сайте ЦБ РФ.

Запомните: любые «обходы» правил за небольшую плату — это почти всегда обман.

Автор:
Юлия Аликова
