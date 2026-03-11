Обход биометрии за 500 рублей: как Петербург стал полигоном для кредитных афер

С марта 2026 года в России вступили в силу новые требования для онлайн-займов от крупных МФО: заемщики обязаны проходить идентификацию через Единую биометрическую систему.
Это изменение спровоцировало рост мошеннических схем, о чем предупредили в пресс-службе Управления по борьбе с киберпреступностью Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Схема обмана: «Кредит без биометрии за минуты»
Звонят «консультанты», пугая тем, что без биометрии кредиты теперь недоступны, но они якобы знают способ обойти правило быстро и просто.
Они просят внести 500–1500 рублей за «активацию» договора и гарантию одобрения. На деле деньги уходят мошенникам, а кредит или договор не выдаются.
Как защититься
Не переводите деньги незнакомцам или сомнительным посредникам.
Берите кредиты только на сайтах банков и проверенных лицензированных МФО.
Проверяйте организацию на сайте ЦБ РФ.
Запомните: любые «обходы» правил за небольшую плату — это почти всегда обман.