Оболочка слетит моментально: вот как без проблем очистить сырокопченую колбасу

Убирать оболочку с сырокопченой колбасы — не самое приятное занятие. Чтобы очистить деликатес, приходится тратить уйму времени и сил. Полностью пленка обычно не снимается, приходится аккуратно избавляться от каждого ее кусочка. Но, оказывается, есть способ существенно упростить задачу.

Если палка еще не разрезана, то можно обдать ее концы кипятком. Оболочка размягчится и слетит моментально.

Также можно поместить острый конец колбасы под струю холодной воды буквально на одну минуту. Эффект будет аналогичным, делится лайфхаками портал «Белновости».

Источник фото: Elena Mayorova/Global Look Press/globallookpress.com