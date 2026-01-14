Городовой / Учеба / Образовательная революция на рубеже веков: как в Петербурге дети извозчиков и рабочих получили шанс стать инженерами
Образовательная революция на рубеже веков: как в Петербурге дети извозчиков и рабочих получили шанс стать инженерами

Опубликовано: 14 января 2026 17:31
 Проверено редакцией
Образовательная революция на рубеже веков: как в Петербурге дети извозчиков и рабочих получили шанс стать инженерами
Образовательная революция на рубеже веков: как в Петербурге дети извозчиков и рабочих получили шанс стать инженерами
Городовой ру

К концу XIX века Петербург переживал образовательную революцию, тихую, но радикальную.

Если в первой половине столетия просвещение было уделом дворянства и разночинцев, то теперь город ощутимо гудел от жажды знаний снизу доверху.

Ключевым стал пореформенный период: освобождение крестьян в 1861 году запустило маховик социальной мобильности.

В столицу хлынули тысячи молодых людей из бывших крепостных, мещан, детей мелких чиновников и отставных солдат. Они ехали не просто на заработки, а за местом в жизни, и это место всё чаще требовало грамоты, а лучше — специального диплома.

Государство, хоть и с опаской, шло навстречу этому запросу.

Классические гимназии с их древними языками оставались кузницей чиновников и интеллигенции, но рядом с ними выросли реальные, технические, коммерческие и ремесленные училища.

Это был ответ на вызов индустриальной эпохи.

Например, в Технологическом институте на Царскосельском (ныне Московском) проспекте или в Императорском училище правоведения готовили не «просвещённых дворян», а узких специалистов — инженеров, технологов, юристов для растущего госаппарата и частного сектора.

Но самый интересный процесс шёл ещё ниже — на уровне городского самоуправления.

Земства и Городская дума, получившие после реформ Александра II реальные полномочия, массово открывали начальные городские училища. Они возникали в рабочих кварталах за Обводным каналом, на Петербургской и Выборгской сторонах.

Учиться здесь могли дети приказчиков, мастеровых, извозчиков. Учебный план был скромным: закон Божий, русский язык, арифметика, начала географии и истории. Но именно эти скромные знания ломали сословные перегородки.

Выпускник такого училища уже не был «тёмным мужиком» — он мог стать конторщиком, телеграфистом, фельдшером, а его дети — пойти дальше.

Образование переставало быть привилегией и становилось социальным лифтом, и петербургская повседневность конца века — это уже повседневность с растущим слоем грамотных горожан.

Автор:
Лариса Никонова
Учеба
