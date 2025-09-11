«Граница выживания»: что такое 16 тысяч для россиян и почему это уже не бедность

Росстат отчитался о снижении бедности на 1,1% во втором квартале этого года. При этом «граница бедности», по которой ведутся эти расчеты, составила 16 863 рубля.
Депутат Сергей Миронов поставил под сомнение адекватность методики:
“Треть из них уходит на оплату ЖКХ и проезда. Что остается? 300 рублей в день на питание”.
“Это не граница бедности, а грань выживания”.
Реальная оценка
“Можно установить границу и в 10, и в 5 тысяч рублей, и радоваться потом еще большему «снижению» бедности. Но это будет то же самое очковтирательство”, — заявил он в беседе с «Газета.Ru».
Депутат предложил считать бедными россиян с зарплатой ниже 43 тысяч рублей.