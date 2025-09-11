Городовой / Общество / «Граница выживания»: что такое 16 тысяч для россиян и почему это уже не бедность
«Граница выживания»: что такое 16 тысяч для россиян и почему это уже не бедность

Опубликовано: 11 сентября 2025 16:33
globallookpress/Nikolay Gyngazov

Депутат Сергей Миронов считает, что методика Росстата, устанавливающая “границу бедности” на уровне 16 863 рублей, не отражает реальной картины жизни россиян.

Росстат отчитался о снижении бедности на 1,1% во втором квартале этого года. При этом «граница бедности», по которой ведутся эти расчеты, составила 16 863 рубля.

Депутат Сергей Миронов поставил под сомнение адекватность методики:

“Треть из них уходит на оплату ЖКХ и проезда. Что остается? 300 рублей в день на питание”.

“Это не граница бедности, а грань выживания”.

Реальная оценка

“Можно установить границу и в 10, и в 5 тысяч рублей, и радоваться потом еще большему «снижению» бедности. Но это будет то же самое очковтирательство”, — заявил он в беседе с «Газета.Ru».

Депутат предложил считать бедными россиян с зарплатой ниже 43 тысяч рублей.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
