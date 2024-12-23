Один общественный туалет Петербурга построили из-за отвергнутой любви: теперь на его месте стоит Горьковская

Разбираемся, миф ли это или нет.

На месте киностудии «Ленфильм» некогда находился театр-сад «Аквариум», принадлежавший влиятельному купцу Георгию Александрову. С этим местом связана одна из самых любопытных городских легенд Петербурга — об общественном туалете, построенном из-за отвергнутой любви.

История легенды

Согласно рассказам, купец Александров был очарован богатой баронессой. Но после краткого флирта дама отвергла ухаживания, узнав, что он женат. Обидевшись, купец решил отомстить весьма необычным образом. Якобы он построил общественный туалет, который стал точной копией усадьбы баронессы. И не где-нибудь, а напротив её окна, чтобы она каждый день видела это «напоминание» о себе.

Туалет, по легенде, стал не только функциональным местом, но и архитектурным курьезом: его павильон напоминал изысканное особнячное строение, которое никак не ассоциировалось с ретирадником. Эта история настолько впечатлила горожан, что через десятилетия её даже упомянул Михаил Кураев в своей повести «Ночной дозор».

Реальность и факты

Увы, скорее всего, эта история — городская легенда. Архитектурные и исторические документы опровергают романтическую версию:

Общественный туалет действительно существовал, но он был построен за казённый счёт в 1905–1906 годах. Его проектировщиком выступил известный архитектор А. И. Зазерский.

Помимо своей основной функции, павильон выполнял роль остановочного комплекса для пассажиров городского транспорта.

Упоминания о злопамятной мотивации купца в официальных источниках отсутствуют.

Что осталось от легенды?

Несмотря на то что павильон исчез в 1960-х годах при строительстве станции метро «Горьковская», он запомнился своим необычным архитектурным обликом. Остаётся загадкой, почему туалету придали столь изысканный вид. Возможно, это была задумка архитектора или попытка сделать городскую инфраструктуру эстетичной.

Таким образом, история о туалете-копии усадьбы баронессы — красивая, но вряд ли достоверная. Однако даже если это миф, он подчёркивает изобретательность и живость городских преданий Петербурга.