Одна цена на все электрички: Петербург берет московский курс

В Санкт-Петербурге планируют ввести новый пересадочный тариф для пригородных электропоездов.

Петербургский парламент окончательно согласовал введение единого тарифа для жителей, пересаживающихся с электропоездов на метро и городские линии транспорта.

Такое нововведение направлено на расширение возможностей передвижения для жителей окраин и снижение пассажиропотока на других маршрутах общественного транспорта.

Фиксированная стоимость поездки может составить 60 или 69 рублей, вне зависимости от выбранного пригородного поезда, сообщает РБК.

Прежде пересадки осуществлялись по сложной системе расчёта: пассажиры платили за первые 20 километров разную сумму — 48 рублей, если следовали на поездах «Стандарт», либо 58 рублей на составах другого типа.

На каждый дополнительный километр стоимость возрастала — от 2,43 до 2,9 рубля. Эта сложность затрудняла пользование железнодорожным транспортом внутри города и делала пересадки менее привлекательными.

Авторы инициативы полагают, что переход на единую стоимость проезда сделает расчёт более удобным и побудит больше людей пользоваться пригородными поездами с последующей пересадкой.

Это должно уменьшить нагрузку на другие ветки городского транспорта и улучшить транспортную обеспеченность для жителей отдалённых районов.

Аналогичная схема действует в Москве — там фиксированный тариф давно применяется для поездок между железнодорожными линиями и метро. Петербургские власти рассчитывают, что эта мера даст схожий эффект по части удобства и пропускной способности.

