Дом Клавы К. и лебединый камин: 7 мест в районе Петербурга, где оживает история кинематографа и мистики

Рождественские (ныне Советские) улицы хранят тайны, которые не найти в путеводителях.

Район Пески в Петербурге — это не просто скопление зданий, а настоящий музей под открытым небом, где эклектика и модерн ведут оживленный диалог.

Удивительная особенность этих мест — радушие местных жителей, которые сами готовы делиться историями, едва заметив интерес к фасадам.

Как отметил один из прохожих:

«Здесь Мастера и Маргариту снимали, да будет вам известно!».

От греков до песчаного грунта

Маршрут часто начинается от Концертного зала «Октябрьский», расположенного на перекрестке Лиговского проспекта и улицы Жуковского. Здесь, на самой высокой точке района, и кроется секрет названия.

Пески получили свое имя из-за геологической особенности — это гряда древнего моря, которая никогда не затапливалась во время наводнений, отсюда и преобладание песчаного грунта.

На месте нынешнего БКЗ в XIX веке стояла греческая церковь во имя св. Димитрия Солунского. Храм, переживший даже бомбардировку в блокаду (когда “купол пробила бомба, но не взорвалась”), был снесен в 1962 году как «малохудожественный».

От некогда многочисленной греческой общины остался лишь одноименный проспект и памятник Иоаннису Каподистрии — министру иностранных дел Российской империи и непосредственному начальнику Пушкина.

Необарокко и киношные истории

Большинство архитектурных шедевров, которые можно увидеть сегодня, были построены на рубеже XIX и XX веков.

Первый на пути — дом №4 по 5-й Советской улице, созданный архитектором Сонгайло в стиле необарокко. Этот жилой дом, несмотря на сходство с университетским корпусом, знаменит своими великолепными балкончиками и ролью в кино:

“Дом снимали в фильме «В моей смерти прошу винить Клаву К.» в роли, собственно, дома Клавы”.

Модерн среди эклектики

Район Пески — это царство эклектики, но модерн здесь выступает яркими, изысканными вкраплениями. На 7-й Советской улице можно заметить работу Вильгельма ван дер Гюхта.

Однако более впечатляющим является Дом Любищева (7-я Советская, 2), образец эклектики 1901 года с выдающимся эркером.

Этот дом не только красив — он отмечен трагическим событием: в 1907 году здесь эсеры убили начальника Главного тюремного управления Максимовского, которое располагалось тут до революции.

Далее по улице открывается здание Петербургского частного ломбарда (7-я Советская, 16), где много лет проживал Петр Бадмаев — “гуру” тибетской медицины, лечивший царскую семью и Распутина.

Храмы и следы великих жильцов

Прогулка выводит к величественному Храму Рождества Христова на Песках, восстановленному после разрушения, и рядом с ним — Храму Благовещения, где расположено подворье Старо-Афонского скита.

Перемещаясь на 5-ю Советскую, можно полюбоваться роскошным сталинским неоклассицизмом — домом Управления Октябрьской железной дороги от Андрея Оля.

Но еще раньше взгляд цепляется за модерн дома Стрелиных, владельцев кирпичных заводов, с изысканными витражами в парадной.

На углу с Греческим проспектом стоит дом, который хранит память о литературных салонах:

“В разные годы — Юрий Тынянов и семья Хвостенко… Алексей (псевдоним Хвост, автор текста песни «Город золотой») — был в 60-е годы дружен с Иосифом Бродским”.

Зоосад и лебединый камин

На 4-й Советской улице обнаруживается настоящий “зоосад” на фасаде дома №5 — символы Общества покровительства животным.

А дом №10 с эклектичными львами 1902 года заслуживает отдельного внимания, хотя информации о нем мало.

На 3-й Советской улице внимание приковывает дом архитектора Кварта, который “врезается в перекресток проспекта Бакунина и 3-й Советской”.

Его декор кажется игривым, с изображением детей, пускающих мыльные пузыри и даже “спиритического сеанса” в парадной.

Кульминацией становится дом Эдельгауза и Бернштейна на 2-й Советской. Дом Бернштейна, спроектированный гражданским инженером, задумывался как образец “высокой культуры и быта”.

Его парадная поражает:

“Великолепно все — стены, пол, потолок, двери”.

Особый восторг вызывают “гнутое” стекло на окнах и настоящий “камин с лебедями” в одной из парадных, доказывающий, что на Песках искусство архитектуры всегда было тесно переплетено с жизнью.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.