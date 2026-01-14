Городовой / Полезное / Одна ошибка и рассольник никуда не годится: совершил однажды, больше выливать кастрюлю бульона в туалет не хочу
Одна ошибка и рассольник никуда не годится: совершил однажды, больше выливать кастрюлю бульона в туалет не хочу

Опубликовано: 14 января 2026 15:15
 Проверено редакцией
рассольник
Одна ошибка и рассольник никуда не годится: совершил однажды, больше выливать кастрюлю бульона в туалет не хочу
Фото: Городовой.ру

Моральная травма для любого повара.

Ароматный рассольник с характерной солёно-кислой ноткой — одно из главных первых блюд русской кухни. Секрет его успеха кроется не только в наборе овощей и мяса, но и в правильном обращении с ключевым ингредиентом — рассолом от огурцов.

Самая частая ошибка — добавить рассол «на глазок». Чтобы суп не превратился в пересоленную или, наоборот, пресную похлёбку, важно чётко соблюдать пропорцию.

На четыре части готового бульона (мясного, куриного или даже овощного) берётся только одна часть рассола. Этого достаточно для формирования идеального, сбалансированного вкуса.

Перед тем как влить рассол в кастрюлю, его необходимо довести до кипения в отдельной посуде и снять образовавшуюся пену. Этот простой шаг решает сразу две задачи.

Во-первых, кипячение обеззараживает рассол, что позволяет супу дольше оставаться свежим. Во-вторых, после тепловой обработки рассол становится прозрачным и даёт блюду более красивый, насыщенный янтарный оттенок. Добавляйте его в самом конце приготовления, уже после того, как все овощи полностью сварились.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
