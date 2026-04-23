Одна подкормка в мае - и фикус Бенджамина не узнать: листья ярче изумруда, корни мощнее, чем у баобаба

Фикус Бенджамина является неприхотливым растением, но весной ему требуются подкормки, которые точно нельзя игнорировать. От этого зависит оттенок листьев, качество развития, иммунитет растения. Фикус нуждается не только в умеренном количестве азота, но и фосфоре, кальции, магнии, калии и железе.
Канал "Rosalia Flowers" советует отказаться от комплексных удобрений из-за большой вероятности получить переизбыток питательных веществ. Лучше воспользоваться натуральным удобрением, которое состоит всего лишь из двух компонентов. Вам понадобится:
- свежая крапива - 1/2 банки;
- вода - 1 литр.
Для этой подкормки лучше всего подойдет свежая крапива, которая была собрана на даче, рядом с лесом и другими отдаленными от городов местах. Не стоит срывать крапиву, растущую возле дороги.
Приготовление подкормки
Наполнить банку на 1/2 часть измельченной крапивой, залить горячую воду и накрыть крышкой. Необходимо дождаться легкого брожения состава. Обычно на это уходит несколько дней. После этого настой следует процедить.
Использование настоя
Предварительного полива грунта водой не требуется, так как подкормка является безопасной. Все полезные вещества в ней находятся в доступной форме, из-за чего они легко усвоятся. Внести жидкость под корень фикуса, повторять подкормку не нужно.
Рекомендации:
"Настой крапивы быстро портится, поэтому его следует использовать сразу. Если подкормка осталась, то можно задействовать ее для других комнатных растений".
"Фикус Бенджамина требует не только подкормок, но и внешнего ухода. Обязательно протирайте листья от пыли. Для этого можно использовать ватные диски, чистую тряпку".
