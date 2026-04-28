Официально: стали известны даты начала летних каникул для школьников Санкт‑Петербурга в 2026 году

Министерство просвещения назвало точные сроки самого долгожданного времени для школьников. В этом году летний отдых стартует 27 мая, а последний день свободы выпадает на 31 августа.
Когда отдыхают питерские школьники и студенты
Для учащихся Санкт-Петербурга действуют те же федеральные рамки: каникулы официально длятся с 27 мая по 31 августа.
Однако у студентов колледжей и вузов Северной столицы график может немного плавать - часто сессия заканчивается к концу июня, и полноценное лето для них наступает чуть позже.
Тем не менее основная волна отдыха в городе на Неве приходится на три летних месяца.
Чем займутся дети на каникулах
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заверил, что скучать ребятам не дадут. На период отдыха в России запланирована насыщенная программа:
- Детские центры и пришкольные лагеря - продолжат работать в обычном режиме.
- Спортивные соревнования - для любителей погонять мяч и побегать.
- Конкурсы и игры - на любой вкус и возраст.
- Мастер-классы - где можно научиться чему-то новому и полезному.
Почему лето - это не просто «ничегонеделание»
Министр подчеркнул: летние месяцы критически важны для восстановления сил после напряженной учебы. Это время, когда ребенок может укрепить здоровье, вдоволь пообщаться с близкими и набраться свежих впечатлений.
Напоминаем: для девяти- и одиннадцатиклассников конец мая все еще связан с экзаменами (ОГЭ и ЕГЭ), но базовые сроки для всех едины.
